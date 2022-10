SDP:n Riitta Mäkinen: Kuluttajaluottojen korkokattoa alennetaan ja markkinointiin rajoituksia

Korkokatto lasketaan nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin. Korkokattoprosenttiin lisättäisiin korkolaissa tarkoitettu viitekorko, joka nyt on 0 prosenttia. Viitekoron noustessa kuluttajaluottosopimuksen enimmäiskorko saisi olla enintään 20 prosenttia.

- Olen tehnyt pitkään työtä kuluttajaluottojen korkokaton alentamiseksi ja luottojen markkinoiden suitsimiseksi. Tässä talouden tilanteessa on tärkeää hillitä kuluttajien ylivelkaantumista ja kohtuullistaa luottojen hinnoittelua, sillä monella talous on tiukalla. Luottoja haetaan usein ulospääsynä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jolloin se johtaa hädänalaisen ihmisen aseman hyväksikäyttöön. Tämä hallituksen esitys on jatkoa toimille, joilla torjutaan ylivelkaantumista ja autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevien kansalaisia, sanoo Mäkinen.

Korkokatto koskisi lähes kaikkia kuluttajaluottoja. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät nykyiseen tapaan sellaiset asuntoluotot, joissa vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta, sekä autojen ja muiden liikennevälineiden osamaksukauppa. Korkokatto koskisi myös vanhoja jatkuvia luottoja, kun niistä tehdään uusia nostoja.

Lakiesityksessä määritellään myös tarkemmin, millainen kuluttajaluottomarkkinointi on hyvän luotonantotavan vastaista. Näitä tarkempien säännöksiä rikkovasta markkinoinnista voidaan määrätä seuraamusmaksu. Lisäksi lakiesitys tuo tiukennuksia verkkokauppojen luotonottoon ja maksamiseen sekä henkilöllisyyden todentamisvelvollisuuteen väärinkäytöksien estämiseksi.

- On tärkeää, että kuluttajaluottojen markkinointiin tulee tarkennuksia, jotta luottojen epäasialliseen markkinointiin voidaan puuttua entistä tehokkaammin jatkossa. Usein luottoja haetaan hetken mielijohteesta ja markkinointia säätelemällä pystytään vähentämään harkitsematonta pikavippien hakemista, toteaa Mäkinen.

Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla.