SDP:n ryhmäpuheenvuoro, kansanedustaja Ville Skinnari: Liikuntapoliittinen selonteko ei näe metsää puilta

SDP kansanedustaja ja valtion liikuntaneuvoston jäsen Ville Skinnari arvosteli puheessaan liikuntapoliittisen selonteon kapea-alaisuutta. Eduskunta käy tänään täysistunnossa lähetekeskustelun hallituksen liikuntapoliittisesta selonteosta.

- Olisin kaivannut selonteossa laajempaa näkemystä siitä, mitä liikuntakenttä oikeasti on. Kun puhutaan yhteiskunnasta, puhutaan usein valtiosta ja niin tässäkin selonteossa - urheilu ja liikunta näyttävät määräytyvän suhteessa valtioon. Kuitenkin valtion liikuntabudjetti on noin 150 miljoonaa euroa, kun kunnissa koko kakku on noin 800 miljoonaa euroa.

Skinnari korosti, että liikunnan ja urheilun merkitys on siten paljon muutakin kuin vain valtion liikuntabudjetti.

- Koko urheilu- ja liikuntakulttuuri on elinkeinona mitattuna noin 6 miljardia euroa. Se on isompi summa kuin maatalous. Se on merkittävä työllistäjä ja siitä syntyy verotuloja. Kansanterveyden ohella urheilu ja liikunta ovat myös kansantaloutta.

Skinnari muistutti, että liikuntaväen ja terveysväen pitää yhdistää voimansa, jotta saamme toivottuja tuloksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

- Suomessa tuoda SOTE – palveluiden etulinjaan liikuntaneuvonnan lisäksi yhden luukun periaatteella myös muut ammattilaiset osaksi perinteistä avoterveydenhuoltoa. Eli oikeat täsmälääkkeet oikeaan tarpeeseen. Se on oikea tulevaisuusinvestointi ja parasta SOTE:n täsmäuudistamista ilman, että koko järjestelmää tarvitsee uudelleen kirjoittaa tai perustuslainmukaisuutta punnita. Tätä pilotoidaan nyt ensimmäisenä Päijät-Hämeessä.