SDP:n ryhmäpuheenvuoro, Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraatit: Pohjola on voimatekijä tulevaisuuden pandemiataistelussa 24.6.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Pandemia on haitannut suuresti niin monien yksityishenkilöiden kuin yritystenkin arkea kaikissa Pohjoismaissa. Tämän takia meidän Pohjoismaissa on toimittava yhdessä rokotteiden kehittämisessä ja tuottamisessa, jotta olemme valmiit avaamaan yhteiskuntamme nopeasti, kun seuraavan kerran kohtaamme aggressiivisen virusmutaation. Maailma on pandemian edessä ensimmäistä kertaa vuosisataan. Maailman maat ovat reagoineet eri tavoin pandemian haasteisiin. Me Pohjoismaissa olemme yleisesti ottaen selviytyneet pandemiasta hyvin. Kuolemantapauksia on ollut vähän, ja maidemme taloudet näyttävät pääsevän kriisistä ilman suuria vastoinkäymisiä. Tästä voimme olla ylpeitä. Voimme myös vihdoin alkaa nähdä valoa tunnelin päässä. Pandemia on osoittanut kuitenkin sen, että me Pohjolassa olemme haavoittuvia rokotteiden kehittämisessä ja tuottamisessa, mutta näin ei tarvitse olla. Pohjoismailla on pitkät perinteet vahvasta terveydenhuoltoalasta, sillä korkea koulutustasomme mahdollistaa hyvin koulutetun työ