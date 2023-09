SDP:n Saku Nikkanen jätti kirjallisen kysymyksen oppilaita koskevan tiedon jaosta opetuksen Wilma- tietojärjestelmän ja opiskeluhuollon välillä

Kansanedustaja Nikkasen eduskunnan puhemiehelle 6.9.2023 jättämä kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Eduskunnan puhemiehelle

Wilma tunnetaan kodin ja koulun välisen viestinnän verkkopalveluna, joka on kuitenkin myös eri ammattilaisten välisen yhteydenpidon ja tiedonhallinnan väline. Wilma on käytössä useiden kuntien varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Oppilashuollon järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille. Tämän jälkeen on esiintynyt ongelmia tiedonsiirrossa hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. Tietosuojalain mukaan tietoja saa tallentaa ja käyttää vain opetuksen järjestämiseksi. Ennen sote-uudistusta oppilashuolto oli kuntien järjestämää ja osa opetuspalveluita. Tulkinta tietosuojalaista ja Wilma-järjestelmän käytöstä oli tuolloin selkeämpi ja oppilashuolto sai vapaan käyttöoikeuden järjestelmään.

Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan hyvinvointialueen työntekijöillä voi edelleen säilyä tunnukset sähköisiin järjestelmiin kuten Wilmaan, jos henkilön tehtäviin kuuluu oikeus käsitellä tietoja ja jos järjestelmään toteutettu katseluyhteys on lainmukainen. Oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Myös sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittelevän lain mukaan koulutuksen järjestäjä on velvollinen antamaan hyvinvointialueelle tarvittavat tiedot maksutta ja salassapitosäännön estämättä. Tämä kuitenkin edellyttää erillistä ja tarkkaan kohdennettua tietopyyntöä. Kunnissa on yleensä vain yksi Wilman sisältämän henkilötietorekisterin haltija, jolla on oikeus tietoja luovuttaa. Tämä koetaan sekä oppilashuollon, että opetuksenjärjestäjän näkökulmasta äärimmäisen hankalaksi.

Eri kunnat ja opetuksen järjestäjät tulkitsevat lakia hyvin kirjavasti. Osa järjestäjistä luovuttaa käyttöoikeuden, ja osa antaa tietoa vain erikseen tarkkaan osoitetun tietopyynnön pohjalta. Tämä asettaa lapset ja nuoret koko maassa hyvin eriarvoiseen asemaan. Ennen kaikkea tämä muodostaa käytännön esteen lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Lasten ja nuorten hyvinvointi on kansallinen huolenaihe ja tämä ongelma tulisi poistaa viipymättä.

Asiasta on tehty alkuvuodesta kaksikin kirjallista kysymystä. Niissä saatujen vastausten perusteella asiasta on tehty selvitystyötä ministeriössä. Aikaa on siis ollut asian korjaamiseksi, mutta nyt syyslukukauden 2023 alkaessa samat ongelmat ovat edelleen olemassa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo varmistaa, että opetuksen järjestämisen ja oppilashuollon järjestämisen yhteistyö muuttuisi tietojärjestelmien käyttämisen osalta sujuvammaksi?

Voiko lainsäädäntöä muuttaa tai kunnille ja hyvinvointialueille annettavaa ohjeistusta tarkentaa, jotta Wilma voisi jatkossa opetuksen järjestämisen ohella olla myös oppilashuollon käytettävissä ja näin osana lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea?

Helsingissä 7.9.2023

Saku Nikkanen, Sd.