SDP:n Salonen: Suomen Akatemian pitkäjänteinen rahoitus on turvattava

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Harvinaissairauksien koordinaatiotyön jatko turvattava 24.8.2021 15:42:14 EEST | Tiedote

EU:n määritelmän mukaisesti harvinaisiksi sairauksiksi katsotaan sairaudet, joita sairastaa enintään viisi ihmistä 10 000 ihmistä kohden. Suomessa on harvinaissairauksia 5000–8000. Noin 300 000 suomalaista sairastaa jotain harvinaissairautta. -Suomessa on vielä paljon esteitä yhdenvertaisen hyvän hoidon saavuttamisessa harvinaissairaille, esimerkiksi hoidossa ja hoitoon pääsyssä on vielä suuria alueellisia eroja. Diagnoosin saaminen on usein hankalaa. Oikean diagnoosin löytyminen voi kestää vuosia ja jopa vuosikymmeniä, sanoo kansanedustaja ja eduskunnan Vammaisasian yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen (sd). -Epätietoisuus ja erilaiset oireet kuten esimerkiksi pitkittynyt kipu, sairauslomalla oleminen ja taloudellisen tilanteen heikkeneminen voivat johtaa helposti tilanteen pahenemiseen ja jopa syrjäytymiskierteeseen, Mäkisalo-Ropponen jatkaa. Meillä on harvinaissairauksien kansallinen ohjelma vuosille 2019–2023, jolla vahvistetaan harvinaissairaan osallistumista itse