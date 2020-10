SDP:n Salonen: Syöpäsairas ei voi odottaa – lääkekorvausjärjestelmään tarvitaan remontti

Perjantaina 9.10. vietetään Roosa nauha -päivää. Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys tukee ensi kertaa rintasyöpätutkimuksen lisäksi myös muiden syöpien tutkimusta. Kansanedustaja Kristiina Salonen (sd.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lääkekorvausjärjestelmän uudistamisesta. Nykyinen lääkekorvausjärjestelmä on peräisin vuodelta 1964 ja se soveltuu huonosti eri lääkemuotojen uusiin yhdistelmähoitoihin, joita esimerkiksi syövän hoidossa käytetään.

- Suomessa terveydenhuolto pyrkii korvaamaan potilaiden syöpälääkkeet. Lääkekorvausjärjestelmällä pyritään varmistamaan, että kaikki potilaat saisivat tarpeellisen lääkehoidon kohtuullisin kustannuksin. Olen saanut kuitenkin useita yhteydenottoja syöpäsairailta ihmisiltä, joille lääkäri on onnistunut löytämään syöpään tehoavan lääkkeen, mutta lääke ei ole ollut korvattava juuri heidän sairastamaansa syöpätyyppiin. Muiden syöpätyyppien hoidossa lääke on taas kuulunut Kela-korvauksen piiriin. Tuntuu uskomattomalta, että toinen voi joutua maksamaan tuhansien eurojen lääkkeen kokonaan omasta kukkarostaan, kun taas toinen saa lääkkeen korvattuun hintaan. Laadukkaan syöpähoidon saaminen ei voi olla Suomessa ihmisen varallisuudesta kiinni, Salonen painottaa.



Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) vahvistaa korvattavien lääkevalmisteiden Kela-korvattavuuden. Nykyisen järjestelmän puitteissa Suomessa voi mennä jopa 3—5 vuotta, ennen kuin uusi lääke saadaan Kela-korvauksen piiriin.



- Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti ja yhä useammin toivottomaankin tilanteeseen saadaan helpotusta, kun lääkäri löytää syöpäsairauteen sopivan uuden lääkkeen tai yhdistelmähoidon. Ongelmana on, että nykyinen lääkekorvausjärjestelmämme ei kuitenkaan pysy uusien hoitojen perässä. Esimerkiksi levinnyttä munuaissyöpää sairastavia potilaita ei voida Suomessa hoitaa Euroopan lääkevirastossa hyväksytyillä uusilla yhdistelmähoidoilla, koska järjestelmämme ei sitä vielä salli, Salonen toteaa.



Hallitusohjelmaan on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi syövän hoidon vaikuttavuuden parantaminen. Hallitusohjelmassa on sitouduttu myös laajentamaan seulontaohjelmaa mm. suolistosyövän seulonnan osalta tämän hallituskauden aikana. Lisäksi lääkehuollon tiekartan toimeenpanoon osoitettiin kevään kehysriihessä merkittävä 12 miljoonan euron rahoitus.



- On hienoa, että lääkehuollon tiekartan toimeenpano on saatu aidosti liikkeelle, ja ensi vuodesta alkaen lääkehoitoihin ja lääkejakeluun liittyvään kehittämistyöhön on käytettävissä valtion budjettirahaa. Toivon mukaan myös syöpähoitojen korvattavuuteen liittyviin epäkohtiin löydetään pikimmiten ratkaisuja. Lääkekorvausjärjestelmä on odottanut remonttia kuitenkin jo aivan liian pitkään. Syöpäsairas ei voi odottaa järjestelmää, vaan järjestelmän on muututtava ihmistä varten, Salonen päättää.