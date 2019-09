SDP:n Salonen: Vanhustenhoivan kunnianpalautus voi vihdoin edetä

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Kristiina Salonen on tyytyväinen, että vanhustenhoivan henkilömitoitus on viimein toteutumassa.

- Vanhustenhoivan kriisi on jatkunut jo aivan liian kauan. Olemme SDP:ssä tehneet pitkään töitä tilanteen muuttamiseksi. Itse olen jo kahdeksan vuotta odottanut ja puhunut sen puolesta, että saisimme lakiin kirjauksen mitoituksesta. Nyt tämä pitkäaikainen tavoite ollaan viemässä maaliin. Parempaa aloitusta hallituskaudelle olisi tuskin voinut toivoa, iloitsee Salonen.

- Kuten ministeri Kiuru on selkeästi ilmoittanut, sitova henkilöstömitoitus kirjataan lakiin ja hallitus antaa esityksen vielä ennen joulua. Pääsemme ottamaan tärkeitä askelia kohti koko vanhustenhoiva-alan kunnianpalautusta. Sen ovat sekä alan työntekijöt että ikäihmiset ansainneet.

Kokoomuksen ja puheenjohtaja Petteri Orpon epäselvät kannat vanhustenhoivakeskustelussa herättivät ihmetystä jo keväällä ja sama epämääräisyys jatkuu edelleen. Orpon viime päivien esiintymiset aiheen ympärillä laittavat kysymään, voiko kokoomukseen luottaa, pohtii Salonen.

- On vielä tuoreessa muistissa, miten kokoomus vastusti mitoitusta keväällä, kun muut puolueet olivat valmiita etenemään asiassa saman tien. Kansalaiset tuskin ovat unohtaneet kevään keskustelua. Näyttääkin siltä, että Orpo yrittää nyt selittää mustaa valkoiseksi. Tällainen toimintatapa ei ainakaan lisää politiikan uskottavuutta, toteaa Salonen.

- On tietysti hyvä, että kokoomus näkee asian toisin kuin keväällä ja kantaa vihdoin huolta asian edistämisestä. Puhe tilanteen ratkaisemiseksi on kuitenkin edelleen kovin epämääräistä ja keskittyy ratkaisutavan arvosteluun. Jos kokoomuksella on joku muu malli, millä tilanne pitäisi ratkaista, nyt olisi korkea aika esittää tämä malli. Huolimatta kokoomuksen tahtotilasta tärkeintä on, että hoivakriisiin ollaan nyt saamassa vuosien odotuksen jälkeen vihdoin helpotusta, päättää Salonen.