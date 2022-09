SDP:n Seppo Eskelinen ja Merja Mäkisalo-Ropponen: Hallituksen laaja Itä-Suomi-paketti vahvistaa Pohjois-Karjalan elinvoimaa

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Budjetissa tärkeitä panostuksia joukkoliikenteeseen, asumiseen sekä lapsiperheille 1.9.2022 14:34:07 EEST | Tiedote

- Helsingin seudun joukkoliikenne on erittäin vaikeassa tilanteessa. Matkustajamäärät eivät ole palautuneet pandemiaa edeltäneelle tasolle ja lipputulot pienevät. Näkymä on synkkä ja vaikeuttaa myös ilmastotavoitteiden saavuttamista, jos joukkoliikennettä joudutaan supistamaan. Valtio on tukenut joukkoliikennettä pandemian aikana, mutta joukkoliikenteessä kriisiä ei ole vielä selätetty. Pidän erittäin tärkeänä budjettiriihen päätöstä tukea joukkoliikennettä laskemalla arvonlisävero väliaikaisesti nollaan, sanoo kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoma.