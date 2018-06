SDP:n Sirpa Paatero: Irak-operaation onnistuminen terrorismin vastaisessa taistelussa on osoitus kansainvälisen yhteistyön voimasta

Eduskunta käsittelee tänään valtioneuvoston selontekoa Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa. Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheen keskustelussa käyttänyt kansanedustaja Sirpa Paatero pitää Irakin tueksi perustettua kansainvälistä koalitiota esimerkkinä globaalin yhteistyön kyvystä onnistua hankalienkin ongelmien ratkaisussa.

‒ Irakin tueksi perustetulla kansainvälisellä koalitiolla, johon nyt kuuluu 75 jäsentä, on ollut ratkaiseva merkitys terroristijärjestö ISILin vastaisessa taistelussa. Viime vuosien kehitys Irakissa on osoitus kansainvälisen yhteistyön voimasta ja mahdollisuuksista vaikuttaa. Maailma tarvitsee tämän- ja huomispäivän megahaasteisiin yhdessä sovittuja ratkaisuja enemmän kuin koskaan ja näiden ratkaisujen puolesta meidän kaikkien on oltava valmiita tekemään hartiavoimin töitä, Paatero kertoo.

Paatero muistuttaa, että Irak-operaatioon osallistumalla Suomi kantaa vastuuta YK:n jäsenenä terrorisminvastaisessa rintamassa. ISIL:in lopullinen nujertaminen on Paateron mukaan kuitenkin vain yksi osa sitä suurta tavoitetta, että Irakin turvallisuustilanne saataisiin pysyvästi vakaalle pohjalle.

‒ Valtioneuvoston selonteossaan esittämä kokonaisvaltainen lähestymistapa on oleellinen Irakin turvallisuustilanteen vakauttamiseksi ja ainoa oikea tapa rakentaa Suomen tukea maalle. Selonteosta selviää, että humanitäärisen avun ja esimerkiksi paikallishallinnon vahvistamisen ohella Suomi valmistelee myös tukea Irakin ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. Tämä on juuri sitä konkretiaa, jolla epätoivon, näköalattomuuden ja köyhyyden juurisyihin pureudutaan, Paatero jatkaa.