SDP:n Sirpa Paatero puheessaan Kotkan kalamarkkinoilla: Syömällä kalaa vaikutetaan positiivisesti Itämeren sekä ilmastonmuutoksen tilanteeseen

Tänään eri puolilla maata on järjestetty ilmastomarsseja. Niiden tarkoituksena on herättää ihmiset tietoisuuteen että ilmastonmuutos on jo täällä ja nyt on aika toimia nopeasti.

-Jokaisella meillä on mahdollisuus omilla valinnoilla olla vastaamassa ilmaston lämpenemisen haasteeseen. Eräs keino on kulutustottumusten muutos ja erityisesti siirtyminen kala- ja kasvispitoisempaan ravintoon, esittää SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero haasteen suomalaisille.





-Suomessa luonnonkala on turvallista. Erilaisia ympäristömyrkkyjä on useissa kalalajeissa hyvin vähän. Esimerkkeinä tästä ovat siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made. Tulokset selvisivät EU-kalat III hankkeessa, jossa tutkittiin yli tuhat kalaa Suomen tärkeimmiltä ammattikalastusalueilta. Tutkimuksessa olivat mukana Evira, THL, Luke ja Syke.





-Suomalaisten kannattaisi siirtyä kotimaiseen luonnonkalan syöntiin. Kalan syöminen on hyvä myös kansanterveydellisesti, se on lähiruokaa ja edistää kalataloutta. Samalla luonnonkalojen kulutus poistaa vesistöistä ravinteita joten kalansyönti myös tukee vesienhoitoa ja kiertotaloutta, painottaa Kotkassa kalamarkkinoiden yhteydessä tänään (20.10.) puhunut kansanedustaja Paatero.

Avainsanat ilmastonmuutoskalatalouskansanterveysluonnonkalalähiruoka