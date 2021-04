SDP:n Skinnari: Veitsiluodon tehtaan sulkeminen kertoo Suomen teollisuuden murroksesta

SDP:n Ojala-Niemelä: Veitsiluodon lakkautus järkyttävä isku - työntekijöille kaikki mahdollinen tuki 20.4.2021 11:21:46 EEST | Tiedote

Metsäyhtiö Stora Enson päätös ajaa alas Veitsiluodon tehdas Kemissä on järkyttävä isku perinteiselle paperipaikkakunnalle, tehtaan työntekijöille ja koko yhteisölle Meri-Lapin alueella, toteaa kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) Stora Enso on sulkemassa Veitsiluodon tehtaan Kemissä, jossa työskentelee lähes 700 henkeä. Lisäksi alueella työskentelee alihankkijoita. Kyseessä on tiettävästi suurin metsäteollisuuden sulkeminen Suomessa. - Uutinen on pysäyttävä. Tämä on murheellinen päivä Kemille ja koko Lapille. Nyt tarvitaan kipeästi Marinin hallitukselta ja Euroopan globalisaatiorahastolta tukea, jotta tilanteesta selvitään mahdollisimman vähin vaurioin. Työntekijöille tarvitaan kaikki mahdollinen tuki uudelleen työllistymiseen ja kouluttautumiseen. Veitsiluodon tehtaalla on 120-vuotinen perinne, jossa työtä on riittänyt sukupolvelta toiselle ja toivon, että teollinen toiminta voisi paikkakunnalla jatkua jossain muodossa, Ojala-Niemelä toteaa. - Työntekijöiden tukemiseen ja alueen