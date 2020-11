SDP:n sosiaali- ja terveysvaliokuntaryhmä: Hallitus ja ministeri Kiuru ovat onnistuneet koronan taltuttamisessa erinomaisesti

SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm: Eiväthän suomalaisetkaan lähde nyt rantalomalle Thaimaahan! 15.11.2020 14:28:07 EET | Tiedote

Kansanedustaja Niina Malm ihmettelee Keskustan Lapin piirin ulostuloa matkailutilanteesta. Koronavirus leviää maailmalla edelleen kiihtyvää tahtia ja Malmin mukaan ikävä tosiasia on, että tämä iskee kovaa myös Lapin matkailuun. - Eurooppa on suljettu. Vaikka matkailuhaluja löytyisikin, meille Suomeen eivät turistit edes pääsisi lähtömaiden rajoitusten takia. Eiväthän suomalaisetkaan lähde nyt rantalomalle Thaimaahan! Lähtisin itse hakemaan vaihtoehtoista kassavirtaa kotimaan matkailijoista ainakin ensi hätään, Malm esittää. Malmin mukaan Suomen talous täytyy saada kuntoon mahdollisimman vilkkaasti, mutta tämä edellyttää koronan hallitsemista. Hallitus on tukenut matkailuelinkeinoa merkittävillä yritystuilla ja jatkaa tätä työtä. - Tämä tilanne turhauttaa meitä kaikkia, sen ymmärtää, ja Lapin matkailu kärsii tällä hetkellä etupäässä. Mutta on täysin kohtuutonta kaataa kaikki yhden ihmisen vastuulle - varsinkin, kun ministeri Kiuru on hoitanut tehtäväänsä esimerkillisesti.