SDP:n Taimela: Suomi ei ole suojassa ilmastonmuutokselta – globaali vastuumme on suuri

Suomi ei ole suojassa ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, muistuttaa ympäristövaliokunnan sd-ryhmän vastaava, kansanedustaja Katja Taimela. Vaikutukset ovat radikaaleimpia olemassaolostaan taisteleville saarivaltioille, mutta näkyvät jo Suomessakin. Suomen hiilijalanjälki on suuri ja meidän tulee olla esimerkkinä ja vastuunkantaja kääntämässä nykyisen, ihmiskunnalle tuhoisan kehityksen suuntaa.

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat nähtävillä myös meillä. Talvemme ovat leudompia. Arktiset lajit ovat yhä ahtaammalla. Muutokset merissä sekä jää- ja lumiolosuhteissa koskevat myös Suomea, sanoo Taimela.

- Suomi voi johtaa esimerkillä. Olemme hallitusohjelmassa sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Se edellyttää merkittäviä lisäpäätöksiä ilmastotoimista nopealla aikataululla. Yhtälö on haastava, sillä samaan aikaan on huolehdittava ilmastotoimien sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesta kohdentumisesta. Myös tähän koko hallitus on sitoutunut.

- Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi meidän on samaan aikaan sopeuduttava muutokseen. Se tarkoittaa varautumista ja ennakoimista esimerkiksi rakentamisessa sekä elinkeinoelämässä. Ääri-ilmiöt kuten tulvat, kuivuus ja metsäpalot koettelevat jatkossa ihmiskuntaa yhtä useammin.

- Olen huolissani yhteisvaikutuksista, joista ei vielä tiedetä tarpeeksi. Esimerkiksi vesistöjen rehevöityminen, jota ilmastonmuutos vain kiihdyttää, on yksi esimerkki tästä.

IPCC julkaisu tänään uusimman meriä ja merenpinnan nousua kuvaavan raporttinsa. Samaan aikaan vietetään ilmastoviikkoa ja perjantaina koululaiset kokoontuvat jälleen mielenosoituksiin ympäri maailmaa.

- Haluan välittää kiitokseni nuorille ilmastoaktiiveille. Te pidätte meitä päättäjiä hereillä joka viikko, joka päivä ja niin pitääkin. Poliittisen järjestelmän ja meidän päättäjien täytyy nyt koota voimansa ja näyttää, mihin pystymme. Vastuu ei ole lasten, se on meidän, joiden käsiin valta muutokseen on annettu, Taimela toteaa.