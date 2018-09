SDP:n Torsti: OKM aikoo leikata taas 900 miljoonaa euroa koulutuksesta ja jättää 15-vuotiaat pahimmillaan heitteille

Korjaus: SDP: Ulkoministeri Soinille esitetään epäluottamusta 20.9.2018 11:29 | Tiedote

Korjaus tiedotteeseen: Esityksen kannatus on esillä myöhemmin tämän päivän istunnossa. Sdp:n johdolla on tänään jätetty ulkoministeri Timo Soinia koskeva epäluottamuslause hänen toiminnastaan naisten oikeuksia vastaan. Epäluottamusta esitti kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta puheenvuorossaan valtion talousarviokeskustelussa ulkoministeriön pääluokan yhteydessä. Äänestys asiasta käydään huomenna perjantaina klo 13 alkavassa istunnossa. Maarit Feldt-Rannan puheenvuoro: Arvoisa puhemies Ihmisoikeuksien edistäminen on viime vuosikymmenet ollut erottamaton osa Suomen ulkopolitiikkaa. Ihmisoikeuksiin kuuluvat – tärkeänä osana – myös naisten ja tyttöjen oikeudet, myös oikeus päättää omasta ruumiistaan ja lisääntymisestä. Tasa-arvo ja naisten oikeuksien kunnioitus ei ikävä kyllä ole kaikissa maailman maissa arkipäivää. Naisten pakottaminen synnyttämään – myös väärinkohtelun, raiskausten ja ihmisen elämän moninaisten vaikeuksien keskellä on arkipäivää erityisesti monissa kehitysmaissa. YK:n mone