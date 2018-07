SDP:n Torsti: Tekoäly korostaa kriittistä ajattelua ja koulutusta - aikuiskoulutusreformin valmistelu täytyy aloittaa heti!

Pilvi Torsti pohtii tekoälyn mukanaan tuomia haasteita ja vastauksia niihin.

Mitä tekoäly tarkoittaa? Mitä se merkitsee ihmisille? Mitä meidän päättäjinä pitäisi osata ja tajuta ottaa huomioon? Miten huolehdimme, että digikuilu niiden ihmisten välillä, joille uudet teknologiat ovat vaikeita ja niiden, joille uuden omaksuminen itsestään selvää, ei venähdä liian suureksi ja asetu niin kehityksen jarruksi kuin demokratian esteeksi?



”Vastuu, koulutus ja kriittinen ajattelu.” Näin tiivistää kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Pilvi Torsti keskeisimmät tekoälyyn liittyvät vaatimukset juuri nyt.



Torsti korostaa, että kaikkein eniten tekoälystä puhutaan liittyen tulevaisuuden työhön, työn murrokseen ja työpaikkojen häviämiseen. Tällä hetkellä arvioimme, että miljoona työikäistä tarvitsee uudelleenkouluttaa tulevan kymmenen vuoden aikana Suomessa. Sama haaste on kaikissa verrokkimaissa.



”Tekoälyn, työn murroksen ja digtalisaation puitteissa tehdään Suomessa mittavaa selvittelyä monella suunnalla. Nyt on olennaista, että pikaisesti kokoamme työn tuloksia ja viemme eteenpäin konkreettisia esityksiä siitä, millaista koulutusta tarvitaan ja kuka sen maksaa”, Torsti toteaa.



Torsti peräänkuuluttaa aikuiskoulutusreformia. Hän tukee Lauri Ihalaisen korostamaa yhteyttä työn murroksen ja aikuiskoulutuksen uudistustarpeen välillä.



”Aikuiskoulutusreformin valmistelu pitää aloittaa heti. Työn murros ei tarkoita työn loppumista. Ihmisiä pitää kouluttaa ja rakentaa välineitä hyödyntämään tekoälyä. Suomelle tämä on myös kilpailukykyä nostava kysymys. Aivan kuten aiemminkin teknologian edistyessä, tekoäly parhaimmillaan vapauttaa ihmiset suorittavasta työstä luovuutta vaativan ja mahdollistavan työn pariin”, Torsti toteaa.



Torsti korostaa, että tekoälyä hyödynnetään tällä hetkellä monilla kentillä, joissa tekoäly mahdollistaa uusia työtapoja. Esimerkiksi suomalainen yritys Iris AI on rakentanut tekoälyä, joka pystyy ymmärtämään tieteellisiä tekstejä ja auttamaan tutkijoita hyödyntämään olemassa olevan tiedon nykyistä paremmin. Tieteellisen artikkelin kirjallisuuskatsaus voidaan tehdä 80 prosenttia manuaalista työtä nopeammin.



Kuka saa käyttää tietojani? Kuka on vastuussa?



Torstin mukaan koulutuksen roolia tekoälyyn liittyvässä keskustelussa korostaa myös kriittisen ajattelun keskeisyys. Kriittinen ajattelu on läsnä kaikessa tekoälyyn liittyvässä pohdinnassa, kun ratkomme, mihin meitä koskevia tietoja saa käyttää, kuka on vastuussa, kun tapahtuu virheitä ja toisaalta, miten erotamme ison mittakaavan mahdollisuudet.



”Vastuuseen liittyvät esimerkiksi vaatimukset, joita asetamme tuotteiden turvallisuudelle ennen kuin ne pääsevät markkinoille. Luotammeko, että tekoäly osaa ajaa autoa myös yllättävässä tilanteessa, kun lumisade alkaa ja musta jää uhkaa ajaa auton luisuun? Miten testaamme ja varmistamme tämän? Mitä jos jotain kuitenkin menee vikaan ja auto ajaa ihmisen päälle?” Torsti pohtii.



Torsti korostaa, että vastuuseen liittyy myös datan käyttö. Haluamme kaikki parantaa sairauksia, mutta olemmeko valmiita sallimaan tietojemme käytön tai myynnin ja jos niin millä ehdoilla. Suomessa asia on tärkeä, koska meillä on erittäin hyvät julkiset rekisterit ja moniin valtioihin verrattuna varsin yhtenäinen perimä.



”Itseäni mietityttää, mitä tapahtuu, kun kone on ihmistä taitavampi emmekä ymmärrä, miksi näin on. Näin kävi, kun robotti voitti kiinalaisessa perinteikkäässä GO-pelissä ihmisen. Emme pystyneet selittämään, miksi robotti voitti, koska emme kyenneet ymmärtämään, mikä oli sen pelistrategia. Pystyimme vain toteamaan, että robotti voitti”, Torsti kuvaa.



”Olemmeko valmiita hyväksymään tämän? Vaadimmeko myös jatkossa, että ihmistä koskevat päätökset on aina pystyttävä perustelemaan?” Torsti pohtii.





Kansanedustaja, valtiotieteen tohtori ja dosentti Pilvi Torsti osallistui heinäkuussa Porin SuomiAreenassa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Tekniikan akateemista ja Sitran rahoituksella tekoälysovelluksia koulutukseen ja työllistymiseen kehittävän Headai:n paneelikeskusteluun tekoälystä.