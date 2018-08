Sdp:n Torstin terveiset opetusministerille: Maksuton toinen aste ja oppivelvollisuus tehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä koulutuksesta

Lindtman puolustaa Niinistöä ja varoittaa Orpon kuntakuprusta 23.8.2018 12:40 | Tiedote

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolusti voimakkaasti presidentti Niinistöä puheessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa ja piti hyvänä asiana sitä, että Niinistö jatkaa Koiviston, Ahtisaaren ja Halosen tavoin aktiivisena toimijana. Hänen mukaansa presidentti on hoitanut ulkopolitiikkaa menestyksellisesti ja Suomen etujen mukaisesti. - Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä oli tärkeä kansainvälisen vuoropuhelun kannalta. Samalla se oli myös tunnustus Suomen tasapainoiselle ja luotettavalle ulkopoliittiselle linjalle. Ulkopolitiikkaa presidentti on tehnyt hyvässä yhteistyössä hallituksen ja eduskunnan kanssa. Lindtman myös kommentoi keskustelua presidentin ja työmarkkinajohtajien tapaamisesta. - Jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin - ja jopa opposition - kanssa, on vaikea nähdä, mitä pahaa tässä on. Jos presidentti kaataisi työmarkkina