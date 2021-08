SDP:n Tuula Väätäinen: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen

Jaa

Suomessa on otettu iso askel rokotekattavuuden lisäämisessä aloittamalla 12–15-vuotiaiden lasten- ja nuorten rokottaminen. Hallituksen tavoitteena on rokotekattavuuden nostaminen nopeasti yli 80 % yli 12-vuotiaan väestöä keskuudessa. Riittävän korkean rokotuskattavuus on edellytys sille, että Suomessa elämä voi palata kohti normaalia ja, että lapset ja nuoret voivat osallistua syyslukukaudella kouluissa lähiopetukseen sekä harrastaa ja liikkua. Hallituksen yhteinen tahtotila on välttää ylimääräisiä rajoitustoimia ja pitää yhteiskunta auki.

- Vain ja ainoastaan rokotuskattavuutta nostamalla voimme päästä tilanteeseen, jossa yhteiskunnan täysi avaaminen on realismia. Lasten ja nuorten rokottaminen on paras keino varmistaa, että koulut voivat tarjota syyslukukaudella lähiopetusta kaikille. Etäopetuksen haittailmiöt ovat iskeneet erityisen kovaan lapsiin ja nuoriin ja kasvattaneet oppimisvajetta. Samalla myös harrastustoiminnan rajoitukset ovat osaltaan lisänneet heidän pahoinvointiaan. Ylimääräisiä rajoitustoimia, erityisesti lasten ja nuorten osalta tulee nyt välttää. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, ja heidän tarpeensa on otettava kaikessa päätöksenteossa huomioon, sanoo Väätäinen.

- Pidän erityisen huolestuttavana viimeaikaisia uutisia, joissa rokote- ja maskivastaista valeinformaatioita levittäviä aikuisia on eri puolilla Suomea liikkunut koulujen pihoilla ja jopa pyrkinyt kouluun sisään aiheuttamaan häiriötä. Tämänkaltainen toiminta, jossa koulurauha ja lasten sekä opetushenkilökunnan turvallisuus vaarannetaan, on täysin ala-arvoista ja häpeällistä. Rokotevastaisuuden ilmenemistä pitää Suomessa päättäväisesti torjua ja kitkeä lisäämällä tutkittuun lääketieteelliseen tietoon perustuvaa informaatiota. Alaikäisiin kohdistuvat räikeät vaikuttamisyritykset ovat erityisen tuomittavia. Turvallinen kouluympäristö on jokaiselle lapselle kuuluva oikeus, korostaa Väätäinen.