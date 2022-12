SDP:n Tuula Väätäinen: Puhtaan energian hankkeelle tukea Ylä-Savoon

- Tämä on merkittävä investointi Ylä-Savoon ja ennen kaikkea tulevaisuuteen. Tarvitsemme omavaraista puhdasta energiaa jatkossa entistä enemmän, toteaa kansanedustaja ja talousvaliokunnan jäsen Tuula Väätäinen.

Lantakaasu Oy suunnittelee Kiuruvedelle Ylä-Savoon biokaasulaitosta ja sen yhteydessä toimivaa biokaasun nesteytyslaitosta. Biokaasulaitoksessa hyödynnetään Ylä-Savon alueen maito-, karja- ja sikatiloilta muodostuvia sivutuotteita, kuten liete- ja kuivikelantaa sekä ruohosäilörehua. Biokaasulaitos vastaanottaa lisäksi meijeri- ja panimoteollisuuden rejektijätteitä, kuten heraa ja hiivaa. Teollisen mittakaavan biokaasulaitoksessa hyödynnetään noin 460 000 tonnia raaka-aineita vuodessa. Lisäksi keskitettyyn biokaasulaitokseen toimitetaan paineistettua biokaasua satelliittibiokaasulaitoksilta nesteytettäväksi liikennepolttoaineeksi. Pienempiä ns. satelliittilaitoksia on suunniteltu kolmesta kuuteen kappaletta Ylä-Savon alueelle.

Tuen myöntäminen perustuu hankemuotokohtaisesti tehtävään hakemusten vertailuun. Kokonaisharkinnassa on arvioitu investointien vaikuttavuutta suhteessa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Erityisesti vertailussa on tarkasteltu hankkeiden energia- ja päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä hankkeiden muita vaikutuksia. Hankkeet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Investointien tulee valmistua 30.6.2026 mennessä ja siksi arvioinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota hankkeiden toteutettavuuteen.

- Meillä ei ole aikaa hukattavaksi, joten tuen myöntämisen perusteissa on tiukka toteutusaikataulu, mikä on hyvä asia. Energian omavaraisuus on erityisen tärkeää, kuten olemme viime aikoina karvaasti huomanneet. Ja sen lisäksi tämä energia on puhdasta ja uusiutuvaa, painottaa Väätäinen.