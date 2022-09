SDP:n Tuula Väätäinen: Vuoden 2023 budjetissa keskitytään ihmisten arjen helpottamiseen

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen sanoo hallituksen vuoden 2023 talousarvioesityksen keskittyvän suomalaisten arjen helpottamiseen.

- Hallitus on ensi vuoden budjetissa keskittynyt siihen, miten helpotamme täsmätoimin suomalaisten lapsiperheiden, pieni- ja keskituloisten palkansaajien ja eläkeläisten arjessa selviytymistä. Toimia, joilla vastataan hintojen nopeaan nousuun ja erityisesti sähkölaskuista aiheutuvista kustannuksista selviytymiseen. Lisäksi työssäkäyntiä ja työllisyyttä tuetaan päivähoitomaksuja alentamalla ja työmatkavähennystä parantamalla. Nämä ovat toimia, jotka helpottava suomalaisten arkea, sanoo Väätäinen.

- Arjen helpottamista on myös työvoiman saatavuuden parantaminen. Budjettiriihessä hallitus on etsinyt ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Riihessä tehtiin päätös lisätä hoiva-avustajien koulutusta. Kyseessä on noin 2 500 avustajan koulutuksesta vuosina 2023–2025. Sote-alan kannalta tärkeä päätös on myös se, että ammattikorkeakoulujen harjoittelukorvaus siirtyy kouluilta valtion varoista maksettavaksi. Tämä tuo lisää sote-alan harjoittelijoita ja oppilaitokset voivat käyttää säästyvän rahan koulutuksen kehittämiseen ja laadun parantamiseen, kertoo Väätäinen.

- Työvoiman saatavuuden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Meidän on huolehdittava, että työvoimaa riittää ja työllisyys vahvistuu, jotta hyvinvointivaltiomme verorasitus ei kasva liika ja jotta yhteiset julkiset palvelut säilyvät kaikkien saatavilla. Yli 55-vuotiaiden työllisyyden edistäminen, työurien pidentäminen ja muutosturvakoulutus sekä työllistämistuki ovat työvoiman saatavuutta parantavia toimia, samalla ne ovat toimia, joilla helpotetaan ja tuetaan ihmisten arkea. Lisäksi hyvä kannustin jatkaa vielä työelämässä on yli 60-vuotiaille suunnattu työn verotuksen keventäminen, päättää Väätäinen.