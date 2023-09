SDP:n Tytti Tuppurainen: Asumistuen leikkauksen perusteluilta on pudonnut pohja pois

- Asumistuen leikkaukset eivät lisää työllisyyttä. Ne kohdistuvat erityisesti pienipalkkaisiin ja osa-aikatyötä tekeviin. Miten tukien leikkaaminen kasvattaisi työllisyyttä, kun työssä käyvillä ei ole varaa asua työpaikan lähellä? ihmettelee Tuppurainen.



Hallitus ei ole teettänyt kattavaa arviota asumistuen leikkausten vaikutuksista. Kela arvioi, että 15 000 ruokakuntaa jäisi leikkausten myötä toimeentulotuen varaan. Esimerkiksi työssäkäyvän ruokakunnan tuki pienenee keskimäärin 133 euroa kuukaudessa. Näitä työssäkäyviä on asumistuen saajista viidennes.

- Vaikutusten arviointi olisi pitänyt tehdä ennen esityksen tekemistä. On suorastaan vastuutonta tehdä tällaisia leikkauksia ajattelematta lainkaan vaikutuksia kansalaisten arkeen.

- Asumistuen leikkaukset koskettavat kaikkia tuen saajia, mutta eniten leikkauksista kärsivät pienipalkkaiset työntekijät, kuten siivoojat, vartijat, lastenhoitajat, kaupan ja ravintola-alan työntekijät. Monet heistä ovat jo nyt pienituloisten lapsiperheiden elättäjiä. Suurin osa asumistukea saavista on naisia. Isku on ankarin yksinhuoltajille. Se ei ole oikeudenmukaista eikä kohtuullista, jatkaa Tuppurainen.



Toinen hallituksen peruste leikkauksille on vuokratason nousun hillitseminen. Kuitenkin tutkimustieto osoittaa, että asumistuen muutokset eivät vaikuta vuokratasoon, vaan asumistuen leikkaukset jäävät tuensaajan itsensä kannettavaksi.

- Kun hallituksen esityksen perustelut ovat osoittautuneet vääriksi, osoittaisi hyvää lainsäädäntökulttuuria tunnustaa tosiasiat ja peruuttaa huolimattomasti valmisteltu esitys, päättää Tuppurainen.