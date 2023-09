SDP:n uusi kansanedustaja Lotta Hamari aloittaa eduskunnassa

SDP:n Saku Nikkanen: enemmän hyteä ja vähemmän sotea paaluttaa eduskunnan HYTE-ryhmän tuore puheenjohtaja 14.9.2023 11:19:09 EEST | Tiedote

Eduskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) ryhmä järjestäytyi 6.9.2023 Eduskunnan Pikkuparlamentin Tervaleppä -salissa. Ryhmän parlamentaarinen edustus on vahva ja henki on teemasta innostunut. Ryhmän puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin Saku Nikkanen (Sd.) ja varapuheenjohtajaksi Mia Laiho (Kok.). Sihteerinä toimii Soste ry. Ryhmän tavoitteissa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen entistä vahvempi rooli julkisessa palveluntuotannossa, parlamentaarisen asiantuntijakeskustelun lisääminen aiheesta, Hyvinvointialueiden ja kuntien HYTE-työn vahvistaminen ja lisäksi ryhmä tarjoaa kanavan kansalaisjärjestöille tuoda omaa viestiään päättäjien suuntaan, sanoo Saku Nikkanen.