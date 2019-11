SDP:n Väätäinen: Pelastusopiston toiminnan turvaaminen on elintärkeää

Kansanedustaja Tuula Väätäinen: Siilinjärven uusi terveyskeskus välttämätön palvelujen ylläpitämisen kannalta 21.11.2019 13:54:34 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään ilmoittanut myöntävänsä Siilijärven kunnalle Pohjois-Savossa poikkeusluvan sosiaali- ja terveydenhuollon uudisrakennuksen rakentamiseen. Siilinjärven uuden terveyskeskuksen rakennuttaminen on perusteltua lakisääteisten palvelujen saatavuuden kannalta. Uusi rakennus korvaa vanhan sisäilmaongelmista ja kuntovaurioista kärsivän terveyskeskuksen. - Olen tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysministeriö on tunnistanut Siilijärven kunnan vaikean tilanteen. Poikkeusluvan myöntäminen on oikea ratkaisu ja aivan välttämätön riittävien palvelujen ylläpitämisen kannalta, sanoo Väätäinen. Siilinjärven kunnassa yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan kolminkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana ja peruspalvelujen kysynnän kasvavan 34% vuoteen 2030 mennessä. Nykyisen terveyskeskuksen tilat eivät mahdollista riittäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. - Siilijärven kunnan tilanne on esimerkki kiireellisestä tarpeesta turvata riittävät terveydenhuollon perus