SDP:n Väätäinen: Tehdään osamme taistelussa koronavirusta vastaan

Suomi on erittäin vakavan tilanteen edessä muun maailman kanssa. Valmiuslaki on voimassa ja Suomessa eletään poikkeusoloissa. Hallitus on ottanut kaikki tarvittavat keinot käyttöön epidemian hillitsemiseksi ja kuolemien välttämiseksi. Epidemian hidastaminen ja tautihuipun tasaaminen on välttämätöntä, jotta terveydenhuollon kapasiteetti ei pääse ylikuormittumaan. Hallitus on päättänyt rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä 27. maaliskuuta alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta 2020 saakka. Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

- Kaikkien meidän suomalaisten tulee noudattaa ja tukea hallituksen ja viranomaisten linjauksia näinä vaikeina aikoina. Jokaisen suomalaisen yksilötason toimilla on merkitystä taudin leviämisen hidastamisessa. Tehdään osamme taistelussa koronavirusta vastaan, näin parhaiten suojelemme riskiryhmiin kuuluvia, vanhuksia ja muita haavoittuvassa asemassa olevia. Ihmisten terveys ja turvallisuus menevät kaiken edelle, sanoo kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd).

- Mitä paremmin onnistumme noudattamaan suosituksia ja hillitsemään taudin etenemistä, sitä nopeammin pääsemme palaamaan normaaliin arkeen. Monissa maissa terveydenhuollon kapasiteetti on kriittisesti ylikuormittunut. Rajoitustoimilla varmistamme, että Suomen terveydenhuollon kantokyky kestää pahimman epidemiavaiheen yli. Meidän tulee muistaa, että sairaanhoidon palveluita tarvitsevat muutkin kuin koronavirukseen sairastuneet, kertoo Väätäinen.