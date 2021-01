SDP:n valiokuntaryhmä: Työ sähkönsiirtohintojen parissa jatkuu

Sähkönsiirtohinnat kääntyvät laskuun, mutta työ siirtohintojen parissa jatkuu vakuuttavat SDP:n kansanedustajat, eduskunnan talousvaliokunnan SDP:n ryhmän jäsenet Riitta Mäkinen, Matias Mäkynen, Tuula Väätäinen ja Hussein Al-Taee.

- Hallituksen lakiesitys sähkönsiirtohintojen alentamiseksi on nyt välttämätön, jotta Energiavirasto saa tarvittavia työkaluja puuttua hinnoitteluun kesken olemassa olevan sopimuskauden. Monien toimenpiteiden avulla siirtohinnat alkavat laskea asteittain jo ensi vuonna. On kuitenkin tärkeää, että työ jatkuu. Siksi hallitus on asettanut asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella ja arvioida lisätoimia. Samalla myös työ verotuksellisten toimien osalta jatkuu. Tämä on äärimmäisen tärkeää, painottaa SDP:n talousvaliokuntaryhmän vastaava Riitta Mäkinen.

- Suomalaiset ovat joutuneet odottamaan muutosta, sillä edellinen hallitus oli kyvytön tekemään mitään pitkään tiedossa olleiden ongelmien korjaamiseksi. Kun sopimuskaudet ovat pitkiä, osittain myös vaikutuksia nähdään nyt viiveellä. Tämä on turhauttavaa, mutta tällä esityksellä päästään välittömästi liikkeelle, toteaa Mäkinen.

- Nyt tehtävä lakimuutos kääntää sähkön siirtohinnat laskuun. Yhteisvaikutus leikkaa yhtiöiden tuottoja merkittävästi eli kolmanneksen ja ensi vuonna asiakkailta saa kerätä 350 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna sai. Ensi vuonna sallittu tuotto verkkoon sidotulle pääomalle on alempi kuin koskaan aikaisemmin (4%), muistuttaa talousvaliokunnan jäsen ja SDP:n 3. varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.

- Lakia muutettiin viimeksi vuonna 2013. Tuolloin laissa asetettiin tiukat tavoitteet toimitusvarmuuden parantamiseksi, minkä vuoksi Energiavirasto nosti valvontamallissaan yhtiöiden tuotto-oikeuksia, jotta pienetkin yhtiöt voivat investoida riittävästi. Tämä malli on osoittautunut liian anteliaaksi, jolloin voitot kasvoivat kohtuuttomiksi. Hallitus korjaa nyt näitä aiemmin tehtyjä virheitä, toteaa talousvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Tuula Väätäinen.

- SDP:lle oli tärkeää myös se, että hallitus puuttuu samalla kansainvälisten pääomasijoittajien aggressiiviseen verosuunnitteluun, jolla ne ovat vältelleet veroja. Tällaisia järjestelyjä on ollut esimerkiksi Carunalla. Esityksen yksityiskohdat valmistellaan syksyn budjettiriiheen mennessä ja ne tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Olen tähän erittäin tyytyväinen, sanoo kansanedustaja Hussein Al-Taee.