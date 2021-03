SDP:n valtuustoryhmä: Helsingin hyvä taloustilanne mahdollistaa laaja-alaisen koronakriisin jälkeisen palautumisohjelman

SDP:n Oulun piiri haluaa faktoja päästökeskusteluun: Bensiinin hinta alhaisella tasolla ja polttomoottoriautolla saa ajaa 20.3.2021 15:22:45 EET | Tiedote

Liikenteen päästöistä on käytävä avointa ja faktoihin perustuvaa keskustelua. Bensiinin hinta on tällä hetkellä samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Mielikuva autoilun rajusta kallistumisesta bensiinin hinnan nousun myötä ei siis pidä paikkaansa. Nykyinen hallitus on korottanut polttoaineveroa vain yhden kerran, 6 senttiä litralta. SDP:n Oulun piiri toteaa, että ihmisiä on nyt tuettava ja kannustettava vähäpäästöisempään autoiluun siirtymisessä.