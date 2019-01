SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari: Väärää tietoa SDP:n autokannasta

SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnarin mukaan SDP:n ilmasto-ohjelmaa on tulkittu julkisuudessa vähintäänkin virheellisesti, jopa tahallaan väärin ymmärtäen.

- SDP:n tarkoituksena on luoda selkeä pitkän aikavälin suunnitelma siitä, miten Suomessa aikanaan siirrytään uuden tekniikan ja käyttövoimien käyttöön autojen osalta. Tämä muutos on jo käynnissä ja samanlaisia suunnitelmia on tehty myös lukuisissa muissa Euroopan maissa.

- Esitämme, että seuraavalla hallituskaudella luodaan lähivuosikymmeniksi aikataulu, jolla voidaan siirtyä vähäpäästöiseen liikenteeseen kestävästi, hallitusti ja suunnitelmallisesti. Näin voidaan varmistaa, ettei siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen ole esteenä kenenkään liikkumiselle ja kaikilla on varaa vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin. Ilmastonmuutoksen kustannuksia ei voi eikä pidä maksattaa pienituloisilla tai maaseudulla asuvilla. Uusien polttomooriautojen kieltäminen tai paremminkin niistä luopuminen on pitkän aikavälin tavoite. Uusien polttomoottorillisten autojen myynnin rajoittamisessa liikutaan 2030-luvun jälkeisessä ajassa, Skinnari toteaa.

- Niin ikään on väitetty, että SDP sallisi maanteille vain täyssähköautot. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Tavoite vähäpäästöisestä liikenteestä vaatii monia keinoja ja erilaisten käyttövoimien hyödyntämistä. Tarvitaan myös hybridejä, kaasuautoja sekä biopolttoaineita. Jotta tavoite vähäpäästöisyydestä onnistuu, on näissä vaihtoehdoissa oltava jokaisen autonostajan kukkarolle sopivia autoja. Esitetty pitkä ja hallittu siirtymäaika toisi tarjolle myös käytettyä ekologista autokantaa.

- On ikävää, että virheellisellä tiedolla ovat lähteneet ratsastamaan myös hallituspuolueiden edustajat ministeri Lintilää myöten. Vuonna 2017 hallitus sopi keskustan ja kokoomuksen johdolla, että tieliikenteen päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Se on kova tavoite, jonka eteen hallituspuolueet eivät itse ole neljän vuoden aikana luoneet vielä yhtään todellista konkretiaa. Suunnitelma siirtymästä on laadittava ensi vaalikaudella, jotta 2030-luvun tavoitteet voidaan saavuttaa. Seuraava hallituskausi päättyy vuonna 2023, siinä vaiheessa meillä varmasti on jo parempi käsitys siitä maailmasta ja niistä innovaatioista, jota kohti kuljemme myös liikenteen osalta. Hallittu ja ennakoitu muutos vaatii kuitenkin suuntaviivojen asettamista, Skinnari päättää.