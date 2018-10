SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta asunnottomien yössä: Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia asuntoja, kohtuulliset asumismenot ja asumisneuvontaa

SDP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta esittää Asunnottomien yö -tapahtumassa kolme keinoa asunnottomuuden vähentämiseksi. Asunnottomien yötä vietetään tänään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä ympäri Suomea. Tapahtumia järjestetään yli neljälläkymmenellä paikkakunnalla.

- Asunnottomuus ei ole vääjäämätöntä, vaan me voimme erityisesti kolmella keinolla vähentää asunnottomuutta ja poistaa sen toivottavasti kokonaan, muistuttaa Feldt-Ranta.

- Ensimmäinen tärkeä keino on rakentaa Suomeen lisää kohtuuhintaisia asuntoja. Jokaiselle ihmisille pitää ensin löytyä asunto. Ennen omaan asuntoon pääsemistä muuta elämää on kovin vaikea järjestellä kuntoon, Feldt-Ranta muistuttaa.

- Toinen tärkeä keino on huolehtia siitä, että asuminen on kohtuuhintaista. Pienituloisten käytettävissä olevista tuloista yli 50 % voi mennä asumiseen ja ruokaan. Yhä useammalta asuminen syö suuremman osan tuloista kuin aiemmin. Pienituloiselle on tärkeää, ettei asuminen ole liian kallista; kohtuuhintainen asunto ei yhtä helpolla lähde alta, vaikka elämäntilanne muuttuisi, työpaikka menisi, kun sairastuu tai tulee ero puolisosta. Kohtuuhintaisen asunnon vuokra on selkeästi markkinahintoja matalampi. Ihmisen käytettävissä olevista tuloista pitäisi asumiseen mennä korkeintaan neljännes, Feldt-Ranta sanoo.

- Kolmas keino asunnottomuuden poistamisessa on asumisen tukeminen ja ongelmien ratkaisu. Asumisneuvontaan ja muuhun asumissosiaaliseen työhön on osoitettava resursseja. Nopea puuttuminen asumisen ongelmiin parantaa taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä ehkäisee häätöjä ja säästää rahaa. Yksi muutto voi maksaa vuokranantajalle 3 000 euroa, häätö jopa 10 000 euroa. Ongelmien ennaltaehkäisy on aina inhimillisempää ja halvempaa, kuin tapahtuneiden vahinkojen korjaaminen. Asunnottomien elämässä realismia on usein kaksi askelta eteenpäin, yksi askel taaksepäin. Siksikin on tärkeää, että apua ja tukea näiden askelmerkkien ottamiseen löytyy, sanoo Feldt-Ranta.

Suomessa oli viime vuoden lopussa asunnottomana yli 7 000 ihmistä. Heistä yli 6600 oli yksineläviä ja heistä lähes 2000 oli ollut vailla asuntoa pidempään. Asunnottomia perheitäkin on yli 200. Huolestuttavaa on myös nuorten, alle 25-vuotiaiden asunnottomuuden kasvu. Nuorten asunnottomuus on viime vuosina kasvanut huolestuttavasti. Alle 25-vuotiaista asunnottomista viidesosa oli pitkäaikaisasunnottomia.

Feldt-Ranta puhuu Asunnottomien yö -tapahtumassa Kirkkonummella. Tapahtuma on Kirkkonummen kunnan Selvästi terveempi elämä -yhteistyöryhmän järjestämä, eli Kirkkonummen eri mielenterveysyhdistysten, seurakunnan ym. yhdessä järjestämä tapahtuma, jonka tarkoitus on nostaa asunnottomuus näkyville ja herättää meidät toimimaan asunnottomuuden poistamiseksi.