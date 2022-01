SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Hyvinvointialueilla on kaikki edellytykset parantaa palveluita – tarvitaan vain tahtoa ja rohkeutta

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen mukaan sunnuntaina valittavilla hyvinvointialueiden valtuutetuilla on kaikki edellytykset parantaa palveluita, jos tahtoa ja rohkeutta vain riittää.



- Sote-uudistusta on tehty viimeisen viidentoista vuoden ajan ja SDP:n johtama hallitus tämän uudistuksen vihdoin toteuttaa. SDP:lle on tärkeää huolehtia myös siitä, että kaikkialla Suomessa palvelut paranevat.



Mäkynen harmittelee, että osa eduskuntapuolueista on keskittynyt vaalien alla maalaamaan lähinnä uhkakuvia ratkaisujen sijaan.



- Tulevilla hyvinvointialueilla palvelut ja rahoitus ovat saman järjestäjän käsissä, mikä mahdollistaa aiempaa paremman yhteistyön eri alojen ammattilaisten välillä. Käytännössä tämä tulee näkymään asiakkaalle siten, että pompottelu luukulta toiselle loppuu ja avun saa jatkossa helposti yhdestä paikasta, Mäkynen sanoo.



Mäkynen muistuttaa, että palveluiden ja rahoituksen keskittyminen yhdelle taholle mahdollistaa myös painopisteen siirtämisen erikoissairaanhoidon ja raskaan sosiaalihuollon palveluista ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin. Kun peruspalveluita ja ennaltaehkäisyä lisätään, tarve korjaaville palveluille vähenee ja ihmiset voivat paremmin.

- Vuosia jatkunut palveluiden karsinta ei ole luonut säästöjä, koska se on kohdistunut aina peruspalveluihin. Karsinta on vain nostanut korjaavien toimien menoja. Peruspalveluihin satsaaminen on kustannustehokkaampi vaihtoehto.



Mäkynen toteaakin, että hyvinvointialueiden päättäjiltä vaaditaan rohkeutta panostaa peruspalveluihin, jotta säästöjä saadaan aikaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaali- ja terveyskeskusten, kuntoutuksen, perhe- ja kotipalveluiden sekä omaishoidon kehittämistä.



- Uusien hyvinvointialueiden rakentaminen on myös tilaisuus ajatella asioita uudella tavalla. Hyvinvointialueilla voidaan tehdä päätöksiä esimerkiksi ilta- ja viikonloppuvastaanottojen sekä liikkuvien ja digitaalisten palveluiden hyödyntämisestä palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Onkin tärkeää, että nyt valittavat valtuutetut lähtevät ennakkoluulottomasti hakemaan parhaita toimintatapoja, jotka sekä säästävät kustannuksia että parantavat palveluita. Hyviä esimerkkejä löytyy kyllä Suomesta ja maailmalta.



Mäkynen korostaa, että vaikka sote-alan ja pelastustoimen uudistus luo hyvän pohjan paremmille palveluille, viime kädessä kaikki riippuu kuitenkin siitä, millaisia päättäjiä hyvinvointialueiden valtuustoihin valitaan.



- Esimerkiksi torstaisessa Ylen puheenjohtajatentissä kokoomuksen ja perussuomalaisten puheenjohtajat ilmoittivat, että eivät usko sote-uudistuksen johtavan palveluiden paranemiseen. Samat puolueet myös pyrkivät toistuvasti johtamaan mainonnallaan ihmisiä harhaan sen sijaan, että puhuisivat asioista, joista nyt oikeasti päätetään. Jos puolueiden asenne ja kunnianhimon taso on jo valmiiksi tässä, on äänestäjän turha odottaa, että se siitä nousisi jatkossakaan. Hyvinvointialueilla tarvitaan päättäjiä, jotka ongelmien listaamisen sijasta haluavat aidosti ja ennakkoluulottomasti rakentaa parempia palveluita. Paras keino vaikuttaa tähän on käyttää ääntään sunnuntaina, päättää Mäkynen.