SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomuksen on aika pitää lupauksensa

SDP Oulun piiri: On tehtävä arvovalinta pieni- ja keskituloisten tueksi 24.8.2022 10:07:29 EEST | Tiedote

Ruoan, sähkön ja polttoaineen hinnat nousevat koko Suomessa. Kaikkien suomalaisten arkeen tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä lailla, sillä suurituloisilla on paremmin varaa kustannusten nousuun. Oulun piirin sosialidemokraatit linjaavat, että nyt on autettava ennen kaikkea niitä, joilla on hätä tilanteen vuoksi. On kyse arvovalinnoista.