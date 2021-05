SDP:n Varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Osaaminen ja hyvinvointi toimivat palkkojen laskemista paremmin

Jaa

Sdp:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen tyrmää kokoomuksen Petteri Orpon kehysriihen tuloksiin kohdistuvan kritiikin.

- Valtiovarainministeriö tekee tärkeää työtä, kysymys ei ole vastakkainasettelusta vaan yhteistyöstä. Velkasuhteen taittumisen kannalta tärkeintä on saada talous kasvuun, kuten taloustieteen emeritusprofessorit Haaparanta ja Tuomaala tänään muistuttavat Helsingin Sanomissa. Siksi nyt on vältettävä kasvulle haitalliset leikkaukset. Toisaalta viruksen luoma epävarmuus jatkuu ja ihmisten toimeentuloa ei tule heikentää, toteaa Mäkynen.



- Kehyksen ylitys johtuu rahapelituottojen putoamisesta sekä teknisistä, hallituksen päätöksistä riippumattomista eristä. Joka vastustaa ylityksiä esittelee tuleville vuosille 1,4 miljardin euron leikkaukset ja lisätulot, jotka eivät heikennä kasvua. Jos kokoomus luottaa valtiovarainministeriöön, se tietää, ettei valtiontaloutta vahvisteta miljardiluokan veronalennuksilla, Mäkynen muistuttaa.



Hallitus päätti myös sopeutuksesta, mutta halusi tulevan kasvun suojaamiseksi välttää leikkaukset koulutukseen. Sosiaali- ja terveyspalveluita ei tule heikentää kesken sote-uudistuksen toteutumisen. Kohdennetuilla hyvinvointi-investoinneilla esimerkiksi mielenterveyteen voidaan pienentää raskaiden ja kalliiden korjaavien palveluiden tarvetta. Tukea on suunnattava erityisesti heikoimmassa asemassa oleville, sillä heidän palvelunsa aiheuttavat ison osan sote-palveluiden kustannuksista.



Tällä hallituskaudella päätetyt lisämenot ovat investointeja varhaiskasvatukseen, koulutukseen kaikilla asteilla sekä terveyskeskuksiin ja vanhuspalveluihin. Kaikille näille on myös vankat taloudelliset perusteet. Vahvistamme talouden ja kasvun kestävää pohjaa, jota on murennettu koko 2010-luku, jonka aikana Suomi jäi jälkeen verrokkimaistaan. Esimerkiksi taloustieteilijät Matti Pohjola ja Roger Wessman ovat pitäneet esillä Suomen heikkoja t&k-investointeja merkittävänä syynä kasvun ja tuottavuuden heikkoudelle.



- SDP:n mielestä kestävä kasvu rakentuu osaamisen, hyvinvoinnin sekä tutkimuksen ja kehityksen varaan. Näiden avulla varmistamme siirtymän myös ympäristölle kestävään yhteiskuntaan, korkeamman työllisyyden ja pidemmät työurat. Vaihtoehdoksi oikeisto tarjoaa kasvumallia, joka perustuu vain alempiin palkkoihin ja heikennettyyn turvaverkkoon. Tämä on vanhanaikaista ajattelua, Mäkynen toteaa.



Valtiovarainministeriötä käytetään edelleen työllisyysvaikutusten arviointiin, mutta kaikkien keinojen löytämiseksi osaamista hyödynnetään myös muista ministeriöistä. Hallitus on tehnyt enemmän valtiovarainministeriön vahvistamia työllisyyspäätöksiä, kuin Sipilän hallitus koko viime kaudella, vaikka aktiivimallin ja palkkojen leikkausten kaltiaisia toimia ei ole otettu käyttöön.



Orpo pelottelee maailman talousmediassa suurta huomiota herättäneen Mariana Mazzucaton nostamista esiin Suomen politiikkaan ja puhuu ”Mazzucaton ja Mäkysen opeista”.



- Vapun hengessä voidaan todeta, että porvari nukkuu huonosti. Olisi hienoa, että oikeistokin kilvoittelisi Suomessa uusilla ajatuksilla ja avauksilla, vaikka ihan nimellä viitaten tutkijoihin ja asiantuntijoihin tai kansainväliseen keskusteluun. Kyse on paljon muustakin kuin valtion kulutuksesta tai velasta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnasta, eriarvoisuuden purkamisesta, innovaatioiden kaupallistamisesta ja kasvuyritysten mahdollisuuksista. Oikeistolta toivoisi muutakin kuin vain leimoja ja löysiä heittoja, Mäkynen päättää.