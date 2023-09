SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyarin ryhmäpuhe rasismitiedonantoa koskevassa keskustelussa 6.9.2023

Arvoisa puhemies,

Haluaisin muistuttaa, miksi olemme täällä tänään. Kyse on yhteiskuntamme keskeisimmistä arvoista: yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Suomi on rakennettu ajatukselle, että näitä loukkaavalle käytökselle on nollatoleranssi.

Orpon hallitus ja sen rasismista kiinni jääneet ministerit ovat jättäneet avoimeksi, ovatko he todella irtisanoutuneet rasistisista teksteistä ja sanoista.

Anteeksi on pyydetty vasta pakon edessä, tasavallan presidentinkin puututtua keskusteluun. Heti perään on myös sanottu, ettei mitään pahoiteltavaa ole. Ei ihme, että jopa hallituksen omat ministerit ovat epäilleet näiden anteeksipyyntöjen aitoutta.

Arvoisa puhemies,

Olemme tässä, koska Orpon hallitus ja sen ministerit yrittävät korjata asiaa tiedoksiannolla, jota tänään käsittelemme.

On hyvä, että se on tehty, ja on hyvä, että se esittää toimenpiteitä.

Sen sijaan tapa, jolla tiedoksiantoon päädyttiin, ei anna mairittelevaa kuvaa hallituksesta ja rasismista irtisanoutumisen vilpittömyydestä.

Miten voi olla, että tiedonannon teko on ollut niin kovin vaikeaa, kuten hallitus on monessa käänteessä kertonut.

Hyvä hallitus ja pääministeri Petteri Orpo, moni asia on politiikassa vaikeaa. Meillä on näkemyseroja muun muassa talous- ja työllisyyskysymyksissä. Mutta kun kyse on jakamattomasta ihmisarvosta ja syrjimättömyydestä, miten näiden asioiden kirjaaminen tiedonannoksi oli näin vaikeaa?

Arvoisa puhemies,

Kysyn hallitukselta, miksi tiedoksiannossa mainitut asiat eivät löydy hallitusohjelmasta?

Miten voimme luottaa hallituksen vilpittömyyteen rasisminvastaisessa työssä, kun sen ensimmäinen syksy alkaa viime tinkaan parsitulla pelastusoperaatiolla, joka peittää alleen perimmäisen kysymyksen.

Se kysymys on, mitä ajattelee hallitus ja erityisesti perussuomalainen puolue tasa-arvosta, jakamattomasta ihmisarvosta ja rasismista.

Jokaisella suomalaisella on oikeus saada varmuus siitä, että perussuomalaisten ministerien puheet ja tekstit eivät enää edusta heidän arvomaailmaansa ja että he kohtelevat kaikkia ihmisiä kunnioittavasti.

Varje finländare har rätt att veta om de sannfinländska ministrarna kommer i fortsättningen behandla alla människor med respekt.

Arvoisa puhemies,

Perustuslain mukaisesti valtioneuvoston jäsenten tulee olla rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen kansalaisia sekä nauttia eduskunnan luottamusta. Ministereiltä odotetaan arvokasta ja kunnioittavaa kielenkäyttöä toisia ihmisiä kohtaan.

Ministereiden ja kansanedustajien tulisi olla esikuvia, joiden sanoilla ja teoilla on erityistä merkitystä. He voivat joko murentaa tai vankistaa luottamusta, jota tunnemme toinen toisiamme kohtaan.

Arvoisa puhemies,

Tämän päivän keskustelussa ei ole kyse siitä, teemmekö me ihmiset virheitä. Kyllä teemme, jokainen meistä. Kyse on siitä, otammeko virheistämme opiksi. Kyse on siitä, miten toimimme tänä päivänä sanoin ja teoin.

Ajattele Suomeen muuttanutta kunnianhimoista ihmistä, joka etsii töitä rakentaakseen tänne hyvän elämän. Tai vanhempaa, joka lähettää tummaihoisen lapsensa ulos, ensin opettaen mitä hänen tulee tehdä, jos joku haukkuu tai käyttäytyy aggressiivisesti. Mietin, miltä täällä asuvasta tummaihoisesta varusmiehestä tuntuu noustessaan junaan kohti prikaatia.

Kaikilla niillä ihmisillä, joista perussuomalaiset ministerit – joiden tulisi olla roolimalleja ja vahvistaa yhteiskunnan luottamusta – ovat käyttäneet kieltä, joka leimaa ja solvaa, on oikeus kuulla, ettei hallitus enää missään tilanteessa hyväksy tuollaisia puheita.

Pääministeri Petteri Orpo, voitteko vakuuttaa, että kaikki ministerit irtautuvat solvaavasta ja rasistisesta kielenkäytöstä? Onko hallituksen ajattelutapa muuttunut?

Arvoisa puhemies,

Ihmisyyden syvimpään olemukseen kuuluu halu auttaa toista ja tehdä hyvää. Me sosialidemokraatit uskomme, että taipumus hyvään löytyy meistä jokaisesta. Uskomme että menestyvä, turvallinen ja hyvinvoiva yhteiskunta rakentuu luottamukselle, yhdenvertaisuudelle, tasa-arvolle ja syrjimättömyydelle.

Ne ovat pitkään olleet suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpiä arvoja. Vähintä mitä voimme eduskunnalta odottaa, on näiden arvojen jatkuvaa vaalimista – kaikki muu on suomalaisen yhteiskunnan rapauttamista.

Siteeraan 22 vuotta opettajana toiminutta naista, joka kirjoitti Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan seuraavasti:

”Koen, että Suomen valtion ylin johto on vetänyt minulta pois tukensa tässä kasvatustyössä, joka perustuu opetussuunnitelmiin ja lakiin. Mitä vastaan oppilaalle, joka ihmettelee, miksi hän ei saa käyttää samoja ilmauksia kuin aikuiset ministerit ja esittää avoimesti rasistia näkemyksiä? Tähän yritän keksiä vastauksen ennen lukuvuoden alkua.”

Haluan lähettää terveiseni tuolle opettajalle: teet tärkeää työtä. Tänään me eduskunnassa haluamme varmistaa, että työllesi on tukea.

Arvoisa puhemies,

Hiljaisuus olisi tässä hetkessä äänekkäin vastaus. Eikä kyse ole vain politiikasta vaan ihmisyydestä ja toisen inhimillisestä kohtelusta.

Suomi on hieno maa, jonka kansa rakensi yhdessä sodan runtelemasta maasta yhtenäisen, menestyneen yhteiskunnan. Se on Suomen eetos – se, että jokainen ihminen on arvokas. Nyt tätä eetosta horjutetaan enemmän kuin aikoihin.

Arvoisa puhemies,

Tänään hallitus ei vastaa vain eduskunnalle, ei oppositiolle, ei äänestäjilleen.

Se vastaa sille äidille, joka pelkää lapsensa puolesta.

Se vastaa sille maahanmuuttajanuorelle, joka kokee arvottomuutta ja sille varusmiehelle, joka kokee olevansa toisen luokan kansalainen.

Se vastaa sille opettajalle, joka miettii, miten toteuttaa kasvatustehtävää valtionjohdon antaessa tällaisen esimerkin lapsille.

Se vastaa kaikille, jotka haluavat, että kunnioitamme toinen toistamme.

Arvoisa puhemies,

Kiitän hallitusta tiedoksiannosta. Pelkään kuitenkin, että se on liian vähän, liian myöhään. Etenkin kun hallituspuolue perussuomalaiset on jo aloittanut tiedoksiannon sisällön mitätöimisen.



Tämän vuoksi esitämme eduskunnan hyväksyttäväksi epäluottamuslause-ehdotuksen:

”Eduskunta toteaa, että hallitus ei ole pystynyt riittävällä tavalla osoittamaan irtisanoutuneensa rasismista ja toimivansa päättäväisesti sen torjumiseksi. Tämän vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”