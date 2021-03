SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm esittää: Nuorisotyö jalkautumaan koronasulun aikana

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm esittää, että kunnat jalkauttaisivat nuorisotyöntekijöitä tulevan kolmen viikon koronasulun ajaksi. Malm on huolissaan, koska nuorisotilojen ollessa suljettuina ja koulujen etäopetuksessa monet nuoret jäävät kokonaan tavoittamatta. Koronatilanne on pahentanut monen jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevan nuoren tilannetta.

- Liian moni nuori on jäänyt kriisin aikana kokonaan ilman välittävää, turvallista ympäristöä ja aikuisia. Siksi nyt tulevaan sulkutilaan valmistautuessa olisi tärkeää, että edes osa näistä nuorista voitaisiin tavoittaa. Vaikka nuorisotalot sulkevat ovensa, nuorisotyön tulisi jalkautua sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. Totuus on, että nämä nuoret ovat koronasulun aikana aivan muualla kuin kotona, esimerkiksi kaupungilla. Heitä ei voi tavoittaa etänä. Siksi ehdotan, että kunnissa jalkautettaisiin nuorisotyöntekijöitä kohtaamaan nuoria sekä mietittäisiin uusia keinoja nuorten tavoittamiseksi, Malm kertoo.

Korona-aika on vaikuttanut nuorten pahoinvointiin ja esimerkiksi alaikäisten tekemien rikosten määrään. Malmin mukaan on pidettävä huolta siitä, että nuorten ongelmat eivät pääse laajenemaan ja pahoinvoinnin oireisiin päästään ajoissa puuttumaan.

- Tämä kertoo siitä, että pahoinvoivien nuorten ongelmat ovat moninkertaistuneet ja kasautuneet erityisesti niille, joiden tilanne oli huolestuttava jo ennen koronaa. Taustalla on usein päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja ulkopuolisuuden tunnetta. Nyt tarvitaan kaikki mahdolliset keinot nuorten tavoittamiseksi, Malm toteaa.

Koronakriisissä hallitus on pitänyt huolta kunnista. Hallitus on antanut koronan välittömiin kustannuksiin osoitettavien määrärahojen lisäksi 1,45 miljardin euron tukipaketin kunnille. Nyt kuntien on tärkeää pitää huolta nuorista.

- Kannustan kuntia vuoropuheluun ja hyvien käytänteiden vaihtoon nuorisotyöstä poikkeusoloissa. Uskon, että kunnista löytyy luovuus vaikeissa tilanteissa ratkaisujen löytämiseen, Malm sanoo.