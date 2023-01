SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Tältä ilmastotoimet voivat parhaimmillaan näyttää

Yksi Suomen suurimmista teollisista investoinnista työllistäisi 1200 henkilöä. Laitos olisi sähkösyöppö, mutta sähkö on tarkoitus tuottaa ilman päästöjä tuulivoimalla. Suunnitelmissa on investoida myös vedyntuotantoon.

Tällaisen jätti-investoinnin saaminen Suomeen kertoo siitä, että olemme kiinnostava kohde raskaalle teollisuudelle. 1200 työpaikkaa on suuri määrä suomalaisessa teollisuudessa ja se on myös huomioitava hyvissä ajoin koulutuksessa. Nyt on käytettävä kaikki mahdollisuudet siihen, että työntekijät löytävät tiensä rakennettavaan tehtaaseen. Siksi on pikaisesti arvioitava, minkälaisia henkilöstötarpeita teollisuudella on ja myös koulutettava ihmisiä alalle. Tässä työnantajilla on suuri rooli. Niiden pitää toimia niin, että ala houkuttelee tulevaisuuden osaajia ja saa ihmiset sitoutumaan ja hakeutumaan koulutukseen.

SDP:n ilmasto-ohjelman tavoitteisiin kuuluu energiantuotannon ja teollisuuden hiili-intensiivisyyden pienentäminen. Inkooseen suunnitteilla oleva laitos toteuttaisi näitä molempia. Yhteiskuntaa on rakennettava pala palalta uudelleen niin, ettei se nojaa enää fossiilisiin polttoaineisiin, kuten kivihiileen, öljyyn ja maakaasuun. Teräksen tuotannolla on ihan erityinen rooli, jotta voimme kiihdyttää mm. tuulivoimaan ja liikenteen sähköistämiseen liittyvää kehitystä. Meidän poliitikkojen tehtävä on mahdollistaa Inkoon kaltaisten hankkeiden syntyminen. Tämä työ jatkuu varmasti tulevina vuosina.

Sähkön riittävyys on akuutti ongelma niin tänä talvena kuin tulevaisuudessakin. Uuteen, puhtaan sähkön tuotantoon on panostettava merkittävästi. Energiateollisuuden skenaarioiden mukaan Suomen päästöttömän sähköntuotannon pitäisi kasvaa vuoteen 2035 jopa 30 prosenttia, ja vuoteen 2050 yli 50 prosenttia verrattuna vuoden 2017 tuotantoon. Suurimmat investoinnit tehtäisiin tuulivoimaan ja ydinvoimaan. Paljon on vielä työtä tehtävänä, että tavoitteisiin päästään.

Meidän on otettava askel kerrallaan kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, joka tarjoaa hyvinvointia kaikille suomalaisille ja samaan aikaan vie Suomea kohti teollisuutta, joka on maailman puhtainta.