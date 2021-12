SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työelämän joustoilla työllisyyttä

SDP:n Hussein al-Taee: Hoitohenkilökunnan palkanlisistä käyty kamppailu ei lisää luottamusta HUS:iin työnantajana 20.12.2021 16:23:38 EET | Tiedote

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ympärillä viime ajat velloneen keskustelun hoitajille maksettavista tehtäväkohtaisista palkanlisistä on saanut päätöksensä. HUS:n hallitus on päättänyt viimeisimmässä kokouksessaan, että luvatut tehtäväkohtaiset lisät maksetaan eikä jo maksettuja lisiä peritä takaisin. HUS:n hallituksen puheenjohtajan mukaan esimiesten lupauksista organisaation on kannettava vastuu. SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee on pitänyt asiaa viime aikoina voimakkaasti esillä. Hän näkee päätöksen tehdyn päätöksen täysin oikeana. -Hoitajat ovat kantaneet jo kohta kahden vuoden ajan suurta vastuuta koronakriisin hoidosta. He ovat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä pyörittämässä elintärkeää työvastuutaan. Potilasturvallisuudesta on aina pidettävä kiinni. Tämän asian hoitajat ovat tehneet, jopa työuupumuksen partaallakin, toteaa al-Taee. Tehtäväkohtaisia palkanlisiä on perusteltu ylimääräisillä, perustöihin kuulumattomilla tehtävillä. Näitä tehtäviä on kertynyt,