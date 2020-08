SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Jaana Ylitalon puhe puoluekokouksessa 23.8.2020

SDP:n varapuheenjohtajaehdokas Ville Skinnarin puhe puoluekokouksessa 23.8.2020 23.8.2020 11:01:39 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvät ystävät, toverit, bästa kamrater! Pitkään aikaan ei ole tuntunut näin mahtavalta olla sosialidemokraatti! Olemme pääministeripuolue ja suurin puolue! Tämä hetki on kiitos sitkeästä työstä. Samalla tämä on hetki, jolloin katsomme eteenpäin. Antti – kiitos Sinulle! Pistit käyntiin puolueen ohjelmatyön. Sadat ihmiset osallistuivat siihen. Haluan esittää lämpimimmän kiitokseni kaikille mukana olleille! Ilman tätä isoa yhteistä työtä, emme olisi lähelläkään sitä, missä olemme nyt. Emme olisi nyt Suomen suurin puolue. Antti on korostanut, että asioista päätetään porukalla. Ja kun sitten lanseerasimme puolueen ohjelman eduskuntavaaleihin, Sanna sanoi tunnetut sanansa: ”Emme voi valita olosuhteita, mutta voimme valita, miten toimimme. Ja me toimimme yhdessä. Entistä tiiviimpänä ja yhtenäisempänä joukkueena.” Näin on käynyt! Me olemme yhtenäinen joukkue. Me onnistumme siinä, missä niin moni muu puolue on kompuroinut: SDP käy läpi onnistuneen sukupolvenvai