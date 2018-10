SDP:n Viitanen: Digitaalisten julkaisujen arvonlisäveroa tulee laskea

EU-maiden valtiovarainministerit päättivät tänään talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksessa hyväksyä komission ehdotuksen, joka sallii sähköisten julkaisujen arvonlisäverotuksen alentamisen.

- Iloitsen siitä, että digitaalisten julkaisujen arvonlisäverotuksen alentaminen tulee mahdolliseksi. Tämä on hyvä ja kauan odotettu uudistus, SDP:n kansanedustaja ja verojaoston jäsen Pia Viitanen toteaa.

- On tärkeää, että tartumme toimeen myös kansallisesti ja alennamme pikaisesti sähköisten kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäveron samalle 10 prosentin tasolle, jota sovelletaan jo nyt kirjoihin sekä tilattuihin sanoma- ja aikakauslehtiin.

Tällä hetkellä sähköisistä kirjoista, sanomalehdistä ja aikakauslehdistä peritään 24 prosentin veroa. Veronalennus hyödyttäisi lukijoita sekä kustantajia vuositasolla noin 10–20 miljoonalla eurolla.

- Meillä on nyt mahdollisuus tukea korkeatasoista journalismia ja kirjallisuutta. Tarve on ilmeinen, mikä selvisi ministerinä vuonna 2014 teettämästäni sanomalehdistön tulevaisuutta koskevasta selvityksestä. On varmistettava, että laadukasta sisältöä saa jatkossakin kotimaisilla kielillä – myös digitaalisesti. Sähköinen julkaiseminen antaa myös mahdollisuuden vähentää painamisesta ja kuljettamisesta aiheutuvaa kuormitusta ympäristölle, Viitanen sanoo.