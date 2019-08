SDP:n Viitanen: Poliisien määrä romahti ennätyksellisen matalalle tasolle perussuomalaisten vahtivuorolla

SDP:n Seppo Eskelinen: Kevytautot parantavat liikenneturvallisuutta 29.8.2019 11:46:40 EEST | Tiedote

Euroopan komission on antanut Suomelle huomautuksen tulevasta kevytautoja koskevasta lainsäädännöstä. Lain tarkoituksena on korvata nykyiset mopoautot rajoittimella varustetuilla henkilöautoilla, joiden maksiminopeus olisi enintään 60 kilometriä tunnissa ja joita saisivat kuljettaa 15-17 vuotiaat. Eduskunta on hyväksynyt lain viime joulukuussa ja sen on tarkoitus astua voimaan ensi marraskuussa. - Komissio on kiinnittänyt huomiota kevytautojen turvallisuuteen niiden mopoautoja suuremman painon ja rajoittimen tekniikan kanssa, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Näiden takia ei koko lakia tule kuopata vaan löytää yhdessä ratkaisu, jossa esimerkiksi rajoittimen tekniikan parempi huomioiminen ja ajo-opetustuntien lisääminen nuorille parantaisivat liikenneturvallisuutta ja lisäisivät vastuullista liikennekäyttäytymistä. Kevytautot lisäisivät selvästi liikenneturvallisuutta nykyisiin mopoautoihin verrattuna. Mopoautojen kevyt rakenne ei juuri suojaa kuljettajaa eikä matkustajia onnet