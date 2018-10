SDP:n Viitanen: Tarkastusvaliokunnalta hyvät eväät asuntopolitiikan tulevaisuuden suunnaksi

Kansanedustaja, ex-asuntoministeri Pia Viitasen (sd.) mielestä tarkastusvaliokunnan tiistaina julkistama mietintö asuntopolitiikan suuntaviivoista antaa hyvät eväät tulevaisuuden linjauksille.

- Valiokunta vaatii pitkäjänteistä yli hallituskausien ulottuvaa 8 vuoden ohjelmaa asuntopolitiikan keskeisistä tavoitteista ja toimista. Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ote mahdollistaa tehokkaammat toimet asumisen kustannusten nousun hillitsemiseksi ja riittävän, monipuolisen asuntotuotannon turvaamisen.

Viitanen on tyytyväinen, että valiokunta kiinnittää vahvasti huomiota lähiöiden kehittämiseen ja niiden eriytymisen ehkäisyyn. Valiokunnan mielestä osana 8 vuoden ohjelmaa on laadittava yli hallinnonrajojen ulottuva asuinalueiden kehittämisohjelma, jolla turvataan pitkäjänteisesti asumisen ja palveluiden hyvä taso ja vahvistetaan asuinalueiden elinvoimaisuutta.

- Iloitsen tästä linjauksesta. Lähiöissä on 1,5 miljoonan ihmisen koti, ja on tärkeää, että niiden myönteistä kehitystä edistetään. Kuten valiokunta toteaa, toimia tarvitaan monella hallinnonalalla. On huolehdittava monipuolisesta rakentamisesta sekä edistettävä peruskorjausikään tulleen asuntokannan kunnostamista. Poikkihallinnollisesti on edistettävä lähipalvelujen, hyvien koulujen sekä matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä huolehditava turvallisuudesta ja yhteisöllisyyden vahvistamisesta alueilla.

Valiokunnan linjauksen mukaan valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntorakentamista tarvitaan edelleen ja sitä lisätään pääkaupunkiseudulla sekä kasvavilla seuduilla. Tähän käytettävien tukien on oltava tehokkaita ja uusiakin muotoja voidaan etsiä. Samoin mm. MAL- sopimusten sitovuuden parantaminen, keston pidentäminen ja käytön laajentaminen kuuluvat valiokunnan suosituksiin.

- Erittäin merkittävänä kannanottona pidän esitettyä lausumaa, jonka mukaan Valtion asuntorahasto tulee säilyttää itsenäisenä ja rahaston varallisuuden käyttö tulee suunnata asumiseen. Rahastolle on hyvissä ajoin mietittävä myös uusia tulonlähteitä.

- Tämä on tärkeä kannanotto ajassa, jolloin aika ajoin tehdään esityksiä siitä, että rahaston varallisuus siirrettäisiin osaksi valtion budjettia, mikä tarkoittaisi, että ihmisten kohtuuhintaisten kotien rakentamiseen tarkoitetut varat valuisivat budjetin yleiskatteeksi. On hyvä, että valiokunta nyt linjaa, että rahastoa tarvitaan tulevaisuudessakin, jotta ihmisille voidaan rakentaa kohtuuhintaisia koteja.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös tasapainoiseen aluekehitykseen ja edellyttää, että elinkeino-, alue- ja koulutuspolitiikalla edistetään maan tasapainoista kehitystä.

- On tärkeää, ettei valtio omilla toimillaan edistä epätasapainoista kehitystä. Esimerkiksi opettajakoulutuksen siirrolla pois Savonlinnasta oli erittäin negatiiviset vaikutukset myös alueen asuntomarkkinoille.

Viitanen pitää myönteisenä, että tarkastusvaliokunta edelleen ottaa tiukasti kantaa rakentamisen laadun puolesta ja kiinnittää vahvaa huomiota sisäilma- ja homeongelmiin.

- Valiokunnalla on tässä kunniakas perinne; se on nostanut ongelman esille jo kauan sitten, laatinut joukon toimia ongelmien ratkaisemiseksi ja seurannut asiaa vuosittain. On tarpeellista, että valiokunta jälleen edellyttää, että rakentamisen laatua parannetaan selkeästi ja kiinnittää huomiota mm. rakentamisen vastuukysymyksiin ja valvontaan sekä ns. hometaloloukkuun jääneiden ihmisten tukemiseen ja neuvontaan.