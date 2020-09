SDP:n Viljanen: Hallituksen tuki kunnille elintärkeää

Kansanedustaja Werning: Budjettiriihessä tärkeitä panostuksia kuntatalouteen ja järjestötoimintaan 16.9.2020 19:09:24 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd) on tyytyväinen hallituksen budjettiriihessä sopimiin päätöksiin. Kuntatalouden tukipaketti on merkittävä 1,45 miljardia euroa. Kunnat ovat jo pitkään olleet hankalassa taloudellisessa tilanteessa, jota koronaepidemia entisestään pahensi. - Kunnat ovat joutuneet kohtuuttomiin taloudellisiin vaikeuksiin varsinkin tämän vuoden aikana. On erittäin hyvä asia, että hallitus on reagoi jälleen kuntien haasteelliseen tilanteeseen ja tukee kuntia vuonna 2021 mittavalla kokonaisuudella, Werning toteaa. Peruspalveluiden valtionosuuksiin tehdään kertaluonteinen 300 miljoonan euron korotus. Korotus kohdistetaan samoin jakoperustein kuin vuoden 2020 tukipaketissa. - Kunnille ja sairaanhoitopiireille tullaan valtion toimesta korvaamaan täysmääräisesti koronaan välittömästi liittyvät testaus- ym. menot. Lisäksi syksyn 2020 lisätalousarvioesityksessä kunnille ja sairaanhoitopiireille on tarkoitus osoittaa yhteensä 600 miljoonaa euroa. Tämä on erittäin tärkeä asia, Werni