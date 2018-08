SEA LIFE Helsinki ottaa käyttöön tekoälyä hyödyntävän lipunmyyntijärjestelmän ensimmäisenä Suomessa

SEA LIFE Helsinki ottaa ensimmäisenä alan toimijana käyttöönsä tekoälyn hyödyntämisen pääsylippujen myynnissä. Uutta innovatiivista toimintamallia vauhdittaa hollantilainen Convious -yritys.

SEA LIFE Helsinki on ensimmäinen nähtävyyskohde Suomessa, jossa otetaan pysyvästi käyttöön tekoälyä hyödyntävä lipunmyynnin sovellus. ”Elokuusta alkaen SEA LIFE Helsingin asiakkaat voivat itse ehdottaa online-lipunmyyntijärjestelmässä hintaa pääsylipuille ja saada henkilökohtaisen alennuksen pääsylipuistaan. Järjestelmä huomioi hinnoittelussa erilaisia muuttujia kuten esimerkiksi viikonpäivän, vierailun kellonajan ja sääennusteen.” kertoo Mikko Riistama, SEA LIFE Helsinki Oy:n toimitusjohtaja. ”Tekoäly on ollut kokeilussa kolmessa eurooppalaisessa SEA LIFE -kohteessa”, jatkaa Mikko Riistama, ” ja täällä Helsingissä olemme pilotoineet tekoälyä hyödyntävää hinnoittelua kesän 2018 ajan kotisivuillamme. Nyt haluamme julkistaa sovelluksen pysyvästi kävijöillemme.”

Järjestelmän ja ohjelmiston taustalla toimii palveluntuottaja Convious. Kevin Westermeijer, yksi Conviouksen perustajista ja sen operatiivinen johtaja toteaa, ”Conviouksen ratkaisusta hyötyvät kaikki osapuolet. Käyttämämme tekoälyteknologia analysoi suuren määrän dataa reaaliajassa, jolloin sekä elämyksen tuottaja että asiakas saavat molemmat mitä haluavat, tietyn hintarajan puitteissa. Toimintamallilla voidaan maksimoida sekä myytyjen pääsylippujen määrä että asiakastyytyväisyys. On myös tärkeää mainita, että palvelun tuottavalla toimijalla on aina täysi kontrolli hinnoittelustrategiaan.”

Kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta tarjolla on henkilökohtaisia etuja, kuten mahdollisuus ehdottaa oman pääsylipun hintaa. Pääsylipun ehdotettu hinta arvioidaan reaaliaikaisesti ja mahdollisesti hyväksytään riippuen eri osatekijöiden yhteisvaikutuksesta.

SEA LIFE Helsinki on akvaariokeskus Helsingin Alppilassa. SEA LIFE Helsinki on avoinna ympäri vuoden. Vuonna 2002 perustettu SEA LIFE Helsinki Oy on Englantilaisen Merlin Entertainments PLC:n omistama Suomalainen tytäryhtiö. SEA LIFE -ketjun lisäksi yritykseen kuuluvat muun muassa Madame Toussauds -vahakabinetit, The Dungeons sekä Legoland -puistot ja Legoland Discovery Centre.

Convious on Amsterdamissa perustettu startup-yritys, joka hyödyntää koneoppimista analysoidakseen asiakkaiden ostokäyttäytymistä reaaliaikaisesti sekä kasvattaakseen myynnin konversioiden mahdollisuuksia personoimalla asiakkaan palvelupolkua – aina viestinnästä hinnoitteluun asti. B2B2C ratkaisuna kaikki lähtee liikkeelle yrityksen hinnoittelun tavoitemäärityksestä (minimi-, maksimi- ja keskihinta). Sovelluksen algoritmi seuraa yrityksen kotisivujen käyttäjien toimia, tunnistaa erilaisia toimintamalleja, ennustaa ostohalukkuutta sekä mukauttaa koko myyntiprosessin myynnin ja katteen optimoimiseksi.