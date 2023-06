SeaMoreEco-hanke kartoittaa rannikkovesiemme uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä sekä vieraslajeja

Pohjoisen Pohjanlahden matalat merialueet ovat tärkeä osa Itämerta, sillä alueiden biologinen monimuotoisuus on laaja ja monet lajit elävät niillä osan elinkaarestaan. Samalla nämä matalat merialueet ja niiden lajit ovat alttiita ihmistoiminnan sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tästä syystä näiden arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämiseksi tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä niin pian kuin mahdollista. Alueiden hoidon haasteena on tiedon puuttuminen elinympäristöistä ja lajeista, sekä ympäristömme olosuhteiden parantamiseksi soveltuvien käytännön ratkaisujen puuttuminen. Tämän takia on käynnistetty Interreg-hanke SeaMoreEco.

SeaMoreEco – Seamless monitoring, restoration and conservation in the northern Gulf of Bothnia on Suomen ja Ruotsin välinen Interreg Aurora -hanke, jonka toimikausi on 1.1.2023–31.12.2025. EU:n Interreg Auroran lisäksi hanke saa rahoitusta Lapin liitolta.

Pohjanlahden maantieteellinen sijainti Ruotsin ja Suomen välillä luo hyvän pohjan maiden yhteistyölle. Mailla on samoja haasteita ja SeaMoreEco voi hyödyntää molempien maiden asiantuntijuutta ja kokemuksia välttäen siten päällekkäistä työtä. Hankkeen suomalaiset osapuolet ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK). Ruotsalaisia hankekumppaneita mukana ovat lääninhallitukset Länsstyrelsen i Västerbotten ja Länsstyrelsen i Norrbotten sekä Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Hankkeen keskipisteenä ovat pohjoisen Pohjanlahden uhanalaiset lajit ja elinympäristöt sekä vieraslajit. Hanke kokoaa olemassa olevan tiedon ja tunnistaa tietopuutealueita sekä laatii malleja olemassa olevan tiedon perusteella. Kartoituksia tehdään tietopuutealueilla sekä alueilla, joilta on todennäköistä löytää uhanalaisia lajeja ja elinympäristöjä tai vieraslajeja. Kartoitusmenetelminä käytetään sekä maastokartoitusta että eri kaukokartoitusmenetelmiä. Hankkeessa pyritään kehittämään yhteinen ohjeistus kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämiseen. Alueilla, joilla on tunnistettu elinympäristöjen tilaan vaikuttavia ongelmia, tehdään ennallistamisen pilottikokeita, joiden pohjalta laaditaan suosituksia elinympäristöjen ennallistamiseksi.

Kesällä 2023 kartoitetaan laajasti koko Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus keskittyy kartoituksissa Iin, Oulun ja Kalajoen alueisiin. Kartoittajat tulevat liikkumaan rannikon läheisyydessä SUP-lautaa apuna käyttäen.

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusalukset Geomari ja Gridi toimivat myös Pohjanlahdella. GTK tekee akustis-seismisiä luotauksia sekä drone-kuvauksia. GTK:n luotaukset, merenpohjan näytteenotto ja drone-kuvaukset keskittyvät Kalajoen ja Kalajoen hiekkasärkkien edustalle, sekä Lapväärtinjoen ja Lohtajan Viirretjoen alueelle.