Sebastian on maailman onnellisin ihminen. 31-vuotiaan vaasalaisen onnellisuus rakentuu rohkeudelle toteuttaa unelmiaan. Olennainen osa hänen onnellisuuttaan ovat myös läheiset ja heidän tukensa.

– Hyvä fiilis! Minulla on todella otettu olo, että minua äänestettiin. Halusin lähestyä tätä prosessia rehellisesti ja tämä matka on antanut väriä minun päiviini. Olen 2015 tehnyt oman elämän kanssa käännöksen, ja aloin miettiä omaa hyvinvointiani. Silloin osui käsiini Don Miguel Ruiz - Tie takaisin paratiisiin -kirja. Nyt tässä hetkessä on hienoa ajatella omaa matkaani tähän hetkeen, sanoo Sebastian.

Sebastian valittiin maailman onnellisimmaksi äänestyksellä. Hänen lisäkseen ehdolla onnellisimmaksi olivat Maija Mäki ja Anni Ruostekoski. Äänestysvaiheen tueksi ja inspiraatioksi Vaasa julkaisi syyskuussa kolmiosaisen videosarjan Maria & maailman onnellisimmat. Videosarjassa toimittaja Maria Veitola tutustui finalistien arkeen ja onnellisuuteen Vaasassa. Ääniä annettiin kaiken kaikkiaan 1 395.

– Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia äänestäneitä ja tietysti koko finaalikolmikkoamme. Heidän aidot ja onnelliset tarinansa ovat kiehtoneet ja sykähdyttäneet suomalaisia valtavasti. Se olikin tärkein tavoitteemme, kun aloimme keväällä etsiä maailman onnellisinta ihmistä, muistuttaa Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Toukokuussa julkaistussa etsintäkuulutuksessa maailman onnellisimman haku rajattiin Vaasan seudulle, koska Vaasan tavoitteena on olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki. Vaasalaisten onnellisuutta on kehitetty syksystä 2020 lähtien onnellisuusprofessori Markku Ojasen opastamana. Ojanen oli mukana myös lauantaina Maria Veitolan juontamassa Onnellisuusillassa, jossa keskusteltiin onnellisuudesta ja koottiin yhteen Vaasan tutkimusmatkan oivalluksia.

– Seikkailumme aikana olemme oppineet, että onnellisuus rakentuu lopulta hyvin yksinkertaisista ja tutuista asioista. Perhe, merkityksellinen työ tai harrastus, sujuva arki ja yhteys luontoon ovat tärkeitä onnellisuuden elementtejä. Olemme saaneet myös vahvistusta sille käsitykselle, että hyvät teot lisäävät onnellisuutta, Forsén kertoo.

Onnellisimman ihmisen etsintä on Vaasan hyvä teko kaikille suomalaisille. Tavoitteena on ollut paitsi jakaa oivalluksia onnellisuudesta myös muuttaa perinteistä ajatusta siitä, ettei onneaan saisi näyttää.

– Onnellisimman etsintä huipentui upeasti Onnellisuusiltaan, mutta yhteinen seikkailumme ja työmme onnellisuuden parissa jatkuu, korostaa Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin markkinointipäällikkö Mari Kattelus.

– Onnellisuus ei ole vain yksittäisten ihmisten vastuulla vaan myös elinympäristöllä on siihen suuri vaikutus. Me Vaasan seudulle uskomme, että kaupungit ja kunnat voivat merkittävästi vaikuttaa asukkaidensa onnellisuuteen, Kattelus jatkaa.

