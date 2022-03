Sebastian Da Costa keskustelee tunnettujen vaasalaisten kanssa onnellisuudesta; “Sanotaan, että kun lähtee joka juttuun sydän auki, niin se on kaikkein helpointa," sanoo Vesku Jokinen

Vaasan kaupungin strategisena tavoitteena on olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki. Syksyn 2021 aikana Maria Veitola tutustui kolmeen onnelliseen vaasalaiseen, joista valittiin yleisöäänestyksen perusteella maailman onnellisin, Sebastian Da Costa.

Sebastian on asunut lähes koko elämänsä Vaasassa, saapuen perheensä kanssa Vaasaan ollessaan vain muutaman kuukauden ikäinen vauva. Hän on ammatiltaan muusikko, tuottaja ja musiikinopettaja.

Syttyi palo saada jakaa oivalluksia

Sebastian on jo muutamia vuosia ottanut henkilökohtaisessa elämässään keskiöön hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen kärsittyään loppuun palamisesta.

− Olen 2015 tehnyt oman elämän kanssa käännöksen, ja aloin miettiä omaa hyvinvointiani. Silloin osui käsiini Don Miguel Ruiz – Tie takaisin paratiisiin -kirja. Nyt on hienoa ajatella omaa matkaani tähän hetkeen, kertoi Sebastian syksyllä tultuaan valituksi maailman onnellisimmaksi ihmiseksi.

Pian valinnan jälkeen, Sebastianille ja Maria Veitolalle kehittyi idea jatkaa keskustelua onnellisuudesta radio-ohjelman muodossa. Sebastian huomasi valintansa myötä, että ihmiset ottivat häneen helposti yhteyttä ja kommentoivat onnellisuutta sekä halusivat keskustella aiheesta.

− Olen huomannut, että ihmiset ovat inspiroituneet viime syksyisestä onnellisuuskeskustelusta, ja kaipaavat syvällisempää keskustelua onnellisuudesta. Minusta meillä Vaasassa on tähän hyvää näkökulmaan tarjottavana, ja siksi haluan haastatella monille tuttuja vaasalaisia onnellisuuskeskustelun äärellä, sanoo Sebastian.

Radio-ohjelmassa vierailee kaikille suomalaisille tunnettuja henkilöitä, joilla kaikilla on historiaa Vaasan kanssa. Osa on syntynyt ja elänyt Vaasassa, opiskellut täällä tai tehnyt töitä alueella. Radio-ohjelmassa ja podcastissä on tarkoitus pureutua onnellisuuteen eri henkilönäkökulmista. Mikä on heidän nykyinen käsityksensä onnellisuudesta ja kuinka he siihen vaikuttavat? Miten aika Vaasassa on vaikuttanut heihin, ja miten he kantavat vaasalaisuutta sydämessään? Mitä vaasalaista ajattelutapaa he haluaisivat opettaa myös muille suomalaisille tai maailman kansalaisille?

Radio-ohjelman rinnalla myös podcast

Ensimmäinen lähetys julkaistaan maanantaina 28.3. klo 11 Radio Helsingin taajuuksilla. Ohjelma on lisääksi saatavilla podcastinä Vaasan kaupungin verkkosivuilta maailmanonnellisinkaupunki.fi heti lähetyksen jälkeen.