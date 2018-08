Sebastian Krapf Realia Groupin talousjohtajaksi

Realia Group -konsernin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 8.8.2018 alkaen nimitetty KTM Sebastian Krapf. Krapf siirtyy Realia Groupiin Vincit Groupista, jossa hän on toiminut talousjohtajana. Aiemmin Krapf on työskennellyt mm. talousjohtajana OpusCapita Groupissa sekä Konecranesin palveluksessa Suomessa ja Aasiassa.

”Realia Groupilla on vahva kasvustrategia Pohjoismaissa ja strategian yhtenä kulmakivenä ovat yritysostot. Sebastian Krapfilla on laaja-alainen kokemus taloushallinnon johtamisesta sekä liiketoiminnasta myös kansainvälisesti. Hänen monipuolinen osaamisensa tukee konsernin kehitystä erinomaisesti. Olen iloinen saadessamme Sebastian Krapfin johtamaan Realia Groupin taloushallintoa sekä osaksi Realia Groupin johtoryhmää”, Realia Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo. ”Kiinteistöjohtamis- ja kiinteistönvälitystoimiala on mielenkiintoinen ja Realia Group sen markkinajohtajana erityisen kiinnostava. Realia Groupilla on vahva strategia ja yhtiö on voimakkaassa kasvu- ja kehitysvaiheessa, ja olen innolla mukana yhtiön tulevassa kehityksessä”, Sebastian Krapf sanoo. Sebastian Krapf vastaa Realia Group -konsernin taloushallinnosta ja rahoituksesta kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle. Lisätiedot: Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, puh. 040 833 5461 Sebastian Krapf, talousjohtaja (8.8.2018 alkaen), Realia Group Oy, puh. 040 7476978 Realia Group Oy on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian, Ruotsin ja Norjan liiketoiminnoista vastaavat Ober-Haus ja Hestia. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 114 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 1 900 henkilöä. Yhteistä kaikille yrityksille on asiakastyytyväisyyden korostaminen, jota rakennetaan räätälöidyillä tuotteilla sekä aktiivisella ja ammattitaitoisella palvelulla. www.realiagroup.fi

