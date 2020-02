SEB:n ja EMMAn taideyhteistyössä nähdään uusi teos Sari Palosaarelta

SEB:n ja EMMAn kolmevuotisessa yhteistyössä esitellään EMMAn uusia kokoelmateoksia SEB:n näyttävässä aulatilassa Eteläesplanadi 18:ssa. Teossarjan kuudes ja viimeinen teos on nykytaiteilija Sari Palosaaren teos On The Cusp of The Still Untitled, joka on esillä 31.1.–28.2.2020.

Sari Palosaaren uudessa teoksessa On The Cusp of The Still Untitled (2020), luonnonkivet halkeavat ajan kuluessa ennustamattomana ajankohtana. Hajoamisen aiheuttaa kiven ja betonin murtamisaineena käytetty etanadynamiitti, joka paisuu kiven sisällä ja synnyttää kiven halkaisevan paineen. Koska halkeamisen ajankohtaa ei tiedetä tarkasti, on katsojan näkemää vaihetta vaikea ennustaa. Kuten yhteistyön aikaisemmat teokset, myös Palosaari hyödyntää teoksessaan luonnon prosesseja sekä käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta.

”Kulttuurisesti pidämme kiveä kiinteänä, pysyvänä ja ikuisena, vaikka geologisesti tiedämme sen olevan koko ajan liikkeessä. Halkeamista tapahtuu koko ajan, mutta harva näkee sen. Teos tarjoaa toisen aikaikkunan tapahtumalle, mutta tässäkin ikkunassa halkeaminen tapahtuu vain harvoille silmille”, kertoo taiteilija Palosaari.

Sari Palosaari (s. 1974) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hän työskentelee usein olemassaolevien ja lähiympäristöstä löytyvien esineiden ja materiaalien parissa nostaen esiin niiden omia erityispiirteitä. Palosaari on valmistunut vuonna 2015 kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Hänen yksityisnäyttelyitään on nähty muun muassa Helsingissä Scuptor-galleriassa (2018) ja Valokuvagalleria Hippolytessä (2016). Palosaaren teoksia on viimeksi nähty ryhmänäyttelyissä Nykytaiteen museo Kiasmassa Helsingissä (2019), Rauman taidemuseossa (2019) ja Turun taidehallissa (2019).

SEB:n (Skandinaviska Enskilda Banken) toimintaa ohjaa ajatus, jonka mukaan luovuus, innovatiivisuus ja rohkeus nähdä maailma toisin silmin ovat avaintekijöitä paremman maailman rakentamisessa. EMMA puolestaan on vahvojen, taiteen voimasta syntyvien kokemusten taidemuseo, joka tuo taiteen sinne, missä ihmiset liikkuvat ja toimivat.

EMMAn ja SEB:n kolmevuotisessa yhteistyössä on aikaisemmin nähty Paula Lehtosen Syaani meri (2017), Elina Vainion Talletukset (2018) ja Teemu Lehmusruusun Parent Matter (2018), Antti Kytömäen Putous (2019) sekä Mika Helinin teos Kaksoisvarjo (2019).

Taiteilijatapaaminen SEB:ssä 5.2. klo 15.



Teos on SEB:n aulassa ikkunan edessä ja sen voi nähdä myös kadulta päin.

SEB, Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki



Aula on avoinna arkisin klo 9–16, sisään pääsee ovikelloa soittamalla. Vapaa pääsy.