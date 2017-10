Sedan början av 2018 erbjuds veganmat i Helsingfors daghem åt veganbarn

Helsingfors stadsfullmäktige fattade 2016 ett beslut om att testa veganmat i daghem. Man valde ut 20 daghem i Helsingfors för ett årslångt försök (10.10.2016–9.10.2017) för att reda ut de faktiska kostnaderna för veganbespisning. Under försöket fanns mellan 24–31 barn som åt vegankost i sammanlagt 11 daghem. Utifrån utvärderingen av försöket kommer alla daghemsbarn i Helsingfors som också hemma äter vegankost att från och med början av 2018 erbjudas veganmat på daghemmet. Enligt en preliminär förfrågan finns det knappt 50 veganbarn i Helsingfors daghem.

Måltidskostnaderna

För närvarande uppgår kostnaderna för daghemsmåltiderna (frukost, lunch, mellanmål) per barn till 7,36 euro om dagen. Kostnaderna per veganbarn ökade med ytterligare 5,49 euro om dagen. Veganmenyn gjordes under försöket så lik basmenyn som möjligt.

Tillagningen och serveringen samt planering och råvaror stod för 70 procent av kostnadsökningen. När man ersatte en råvara med en vegansk råvara ökade kostnaderna ca 15 procent. Kostnaderna för svinn blev cirka 6 procent, bland annat på grund av förpackningarnas storlek och att de efterfrågade veganportionerna per daghem var få. I de flesta daghem fanns endast ett veganbarn, vilket inverkade på kostnaderna.

På basis av erfarenheterna från försöket bedöms att serviceproducenten kan begränsa kostnadsökningen till 2,10 euro per veganbarn och dag genom att modifiera rätterna och specialprodukterna på veganmenyn.

Mer forskningsinformation om hälsoeffekterna av vegankost

Barns fysiologiska behov av energi, protein och många andra näringsämnen är större än hos vuxna per kilogram kroppsvikt. Detta innebär särskilda utmaningar vad gäller vegankost för små barn. Det finns ytterst lite forskning kring barn som föds upp på vegankost och inga långvariga uppföljningsstudier har gjorts. Enligt en nyligen publicerad vetenskaplig översiktsartikel kan man inte dra slutsatser om de positiva eller negativa hälsoeffekter en vegankost har för barn. Detta på grund av bristfälliga forskningsdata.

Forskare vid Helsingfors universitet inledde i år, i samarbete med Helsingfors stad, studien MIRA Helsinki om ämnet mikronäringsämnen i Helsingforsbarnens kost. Studien omfattar de 20 daghem som ingick i veganmatsförsöket. Alla 31 veganbarn kallades till studien och 25 anmälde sig. Också 34 barn från samma daghem och som åt blandkost fick kallelse. Deltagarna är 1–7 år gamla. I studien utreder man barnens mat, näringsupptag samt halterna av vissa biomarkörer i organismen, vilka beskriver näringsstatus för mineralämnen och vitaminer.

Studien pågår fortfarande men några preliminära uppgifter kan presenteras:

Av de barn som åt veganmat på daghemmet lämnade föräldrarna till 21 barn in frågeformuläret angående barnets kost. Utifrån detta formulär åt 7 av barnen (33 %) vegankost hemma, 6 barn (29 %) pescovegetariskt, 5 barn (24 %) lakto-ovovegetariskt eller laktovegetariskt och 3 barn (15 %) blandkost.

De vanligaste orsakerna för att välja vegankost på daghemmet var matens miljökonsekvenser samt djurens rättigheter och levnadsförhållanden. De flesta familjerna nämnde också kostens hälsoeffekter.

Bland de familjer där barnet åt veganskt också hemma lyfte de flesta fram etiska skäl (miljökonsekvenser, djurens rättigheter och levnadsförhållanden) som primära och hälsoeffekterna, såvida sådana alls nämndes, var endast ett sekundärt skäl för valet av kost.

Enligt tidigare undersökningar och de preliminära resultaten från MIRA-studien kan konstateras att de vetenskapliga beläggen för vegankostens effekter på barns näringsstatus och hälsa tills vidare är mycket bristfälliga. Utifrån de data man samlat in genom studien väljer veganfamiljer barnets kost främst av etiska skäl.

Mer information:

Helsingfors fostrans- och utbildningssektor

måltidstjänstansvariga Erja Suokas, erja.suokas@hel.fi, tfn 050 3458164

Helsingfors stads servicecentral

Näringsexpert Tarja Heikkinen, tarja.heikkinen@hel.fi, tfn 050 3573902

Helsingfors, MIRA

forskardoktor Liisa Korkalo, liisa.korkalo@helsinki.fi tfn 050 5849781

universitetslektor Maijaliisa Erkkola, maijaliisa.erkkola@helsinki.fi, tfn 050 4160 389

Översiktsartikel om vegankosthttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28299420