Seepsula Oy toteuttaa teollisen mittakaavan aurinkosähköpuiston Tuusulaan

Solarigo Systems Oy on kotimainen energiayhtiö, joka toimittaa kotimaista aurinkosähköä yrityksille avaimet käteen periaatteella järjestelmätoimituksina, sekä palvelumallilla Solarigon investoimana. Solarigon pääomistaja on Lumme Energia Oy ja on osa Suur-Savon Sähkö konsernia.

Seepsula Oy on kotimainen vuonna 1970 perustettu kiviaineksia valmistava ja toimittava perheyritys. Senkkerin kiviainestehdas Tuusulassa, Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä, on lajissaan Suomen suurin. Seepsula on jo aikoja sitten luopunut polttoainekäyttöisistä aggregaateista energiantuotannossa ja siirtynyt käyttämään uusiutuvista raaka-aineista tuotettua verkkovirtaa ja aurinkosähköpuisto on seuraava askel hiilijalanjäljen pienentämisessä. Seepsulan ainutlaatuinen tehdasmainen tuotantomalli yhdistettynä vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin takaa, että Seepsulan valmistama kiviainestonni aiheuttaa markkinoiden pienimmän hiilijalanjäljen.