Seija-Sofia Käärmelahti SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäisen poliittiseksi avustajaksi

Koulutukseltaan Käärmelahti on suuhygienisti, vertaisryhmäohjaaja, työyhteisösovittelun erityisosaaja sekä työmarkkinakonsultti. Käärmelahti on työskennellyt aiemmin muun muassa Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Tehyn päätoimisena pääluottamusmiehenä sekä HR-assistenttina Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun asiantuntijana. Luottamustehtävissä hän on toiminut muun muassa Suun Terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry:n puheenjohtajana sekä Tehyn valtuuston jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä.