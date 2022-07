Seikkailu-urheilua Suomessa yli 20 vuotta – ”Seuraavat viisi vuotta mennään kovaa ylöspäin”

Uudessa-Seelannissa 1980-luvulla syntyneen seikkailu-urheilun ja siitä ponnistavien multisport-tapahtumien kehitys Suomessa on ollut jatkuvaa aaltoliikettä, sanoo kangasalalainen Jari Kaaja.

Kaaja lukeutuu suomalaisiin lajikonkareihin. Hän on osallistunut lajin tapahtumiin neljällä vuosikymmenellä ja myös itse järjestänyt lukuisia tapahtumia.

”Kun seikkailu-urheilu tuli maahan vuosituhannen vaihteessa, syntyi tapahtumatelevisiointien myötä iso buumi. Sen jälkeen kehityksessä on ollut sekä kasvun että hiipumisen kausia”, Kaaja sanoo.

Viime vuodet ovat olleet uudistumisen aikaa.

”Nyt ympäri maata on uusiakin järjestäjiä, jotka tekevät tapahtumia hyvällä otteella. Seuraavat viisi vuotta mennään kovaa ylöspäin.”

Parista tunnista vuorokausiin

Seikkailu-urheilussa joukkue suunnistaa rastilta toiselle pääasiassa juosten, pyöräillen tai meloen. Suoritukseen voi kuulua myös köysi- ja kiipeilytehtäviä sekä esimerkiksi veteen hyppäämisiä.

Varsinaisten seikkailu-urheilukisojen kesto lasketaan vuorokausissa, ja ne ovat äärimmäisen vaativia koitoksia. Kuntoilijoille suunnatuissa tapahtumissa lyhimpien sarjojen kesto on muutamia tunteja.

”Toukokuussa Himoksella järjestetyn neljän tunnin sarjan paikat myytiin saman tien loppuun. Samoin esimerkiksi Sisu-Seikkailussa Pohjois-Karjalassa ja Porin Raastossa on onnistuttu tuomaan elämyksellinen laji lähelle kuntoilijaa. Se on aina hyvä merkki, kun mukana on osallistujia normaaleilla peruspolkupyörillä, joissa on tarakat ja ostoskorit. Se tarkoittaa, että lajin tulee uutta verta.”

Kaaja kannustaa myös heitä, joita neljänkin tunnin suoritus epäilyttää.

”Tapahtumassa jokainen määrittää oman vauhtinsa. Lajivaihtojen myötä neljän tunnin multisport-suoritus on elimistölle selvästi monipuolisempi ja tuo vähemmän rasituksia kuin vaikka neljän tunnin juoksu.”

Hän on huomannut, että erityisesti naisporukat voivat innostua kokeilemaan multisport-tapahtumia.

”Suomessa on vuosien mittaan järjestettykin nimenomaan naisille suunnattuja tapahtumia, jotka ovat olleet todella suosittuja."

Klassikko heräsi henkiin

Yksi Suomen ensimmäistä pitkistä seikkailukisoista, Karelian Odyssey, heräsi viikonloppuna henkiin liki 20 vuoden tauon jälkeen.

Kansainvälisistä seikkailukilpailuista vaikutteita imenyttä Karelian Odyssey -tapahtumaa järjestettiin Pohjois-Karjalan maastoissa kolmen päivän kilpailuna vuosina 2000-2002. Reiteillä osallistujat muun muassa ryömivät Kolin luolissa ja meloivat Ruunaan koskissa.

”Joukkueet kulkivat pitkät päiväetapit ja nukkuivat niiden välillä muutamien tuntien unet", kesän 2022 tapahtuman primus motor Mika Okkonen sanoo. Hän osallistui itsekin tapahtumaan 2000-luvun alussa.

Kesän 2022 Karelian Odyssey järjestettiin Patvinsuon kansallispuiston tuntumassa Lieksan ja Ilomantsin rajaseuduilla. Eteläisen Suomen suurimman kansallispuiston maisemiin ilmoittautui 23 kahden hengen joukkuetta, jotka kilpailivat 12 ja 24 tunnin sarjoissa.

”Tapahtuman henkiin herättämisen taustalla oli halu tarjota osallistujille luontoelämyksiä monia muita tapahtumia selvästi erämaisemmassa ympäristössä. Tulevina vuosina linja jatkuu, ja tapahtuvat siirtyvät vielä lähemmäksi valtakunnan itärajaa”, Okkonen sanoo.