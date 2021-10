Seinäjoen Ideaparkiin avataan odotettu Alkon myymälä

”Myymälät tehdään asiakkaita varten. Olemme saaneet paljon kyselyjä siitä, miksi Seinäjoen Ideaparkissa ei ole Alkoa. Nyt vastaamme asiakkaiden toiveisiin uudella myymälällä, jossa asiointi on helppoa muissa liikkeissä asioinnin lomassa”, kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Valikoimaa täydennetään asiakkaiden toiveilla

160-neliöisen myymälän valikoimaan tulee noin 830 tuotetta. Kaikki tuoteryhmät ovat myymälässä vahvasti edustettuina, paikallisväriä unohtamatta.

”Myymälässä korostuvat laadukkaat oluet ja pidämmekin valikoimassa mahdollisimman paljon paikallisia oluita. Myymälä on myös viinipainotteinen – toivomme, että asiakkaat tulevat rohkeasti kysymään neuvoa juomavalintoihin ja etsimään sopivia ruoka- ja juomamakupareja”, palvelupäällikkö Ninna Koivunen sanoo.

Myymälän valikoimaan jätetään tilaa asiakkaiden toiveille siitä, mitä he toivoisivat hyllyiltä löytävänsä.

”Tavoitteemme on tietysti, että asiakkaat löytävät Ideaparkin myymälästä niitä tuotteita, joita he tulevat sieltä ostamaan. Toivomme reilusti asiakastoiveita, joita otamme huomioon täydentäessämme valikoimaa kaikissa Seinäjoen myymälöissä. Toiveen voi kertoa suoraan myymälään tai jättää Alkotoiveen osoitteessa alkotoive.fi. Koko Alkon 11 000 tuotteen valikoima on saatavilla verkkokaupastamme.”

Kimmo Mäkelä kertoo, että uudessa myymälässä palvelee Alkon Seinäjoen myymälöistä tuttuja myyjiä. He lupaavat auttaa haastavimpienkin makuparien löytämisessä.

”Ideaparkin myymälässä on vastassa tuttuja ja osaavia myyjiä Seinäjoelta. Heiltä saa täsmävinkit vaikkapa paikallisten erikoisuuksien, pinaattilettujen ja jauhelihakastikkeen tai kropsujen, kanssa nautittaviksi juomiksi.”

Vihreät valinnat vahvasti edustettuina myös Ideaparkissa

Alkon asiakkaita kiinnostavat Vihreän valinnan tuotteet, jotka kertovat tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen. Kuluttajat kiinnittävät juomavalinnoissaan yhä enemmän huomiota ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen. Vihreän valinnan tuotteet on helppo löytää Alkoista, sillä ne on merkitty hyllynreunojen hintalappuihin Vihreä valinta -symboleilla.

